Потребительские цены выросли за 2020 год на 5% – Госстат

Инфляция на потребительском рынке в 2020 году выросла на 5%, базовая инфляция – на 4,5%. Об этом сообщает государственная служба статистики.

В декабре инфляция составила 0,9% по сравнению с ноябрем, добавляют в Госстате.

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На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 8,3%-0,9%) подорожали овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, мука, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис и сало. В то же время, снизились цены на 1% на свинину.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%, отметили в ведомстве.

Одежда и обувь подешевели на 4,6% (обувь – на 4,2%, одежда – на 5%).

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду и отопление на 1,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.

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Роман Брыль

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