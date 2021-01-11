Потребительские цены выросли за 2020 год на 5% – Госстат
Инфляция на потребительском рынке в 2020 году выросла на 5%, базовая инфляция – на 4,5%. Об этом сообщает государственная служба статистики.
В декабре инфляция составила 0,9% по сравнению с ноябрем, добавляют в Госстате.
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На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 8,3%-0,9%) подорожали овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, мука, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис и сало. В то же время, снизились цены на 1% на свинину.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%, отметили в ведомстве.
Одежда и обувь подешевели на 4,6% (обувь – на 4,2%, одежда – на 5%).
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду и отопление на 1,4%.
Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.
- 9 октября Госстат сообщил, что инфляция вернулась в сентябре.
- 9 ноября Госстат сообщил, что инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года выросла на 1% по сравнению с сентябрем.
- Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 4,1%, в годовом измерении – 3,8%.
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