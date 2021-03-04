Инфляция ускоряется: НБУ повысил учетную ставку впервые за 2,5 года

Правление Национального банка 4 марта приняло решение повысить учетную ставку с 6 до 6,5%. Это – первое ужесточение политики НБУ с сентября 2018 года, когда ставку повысили с 17,5 до 18%

"В январе рост потребительских цен дости 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам, инфляция продолжила ускорение и в феврале, – отмечается в релизе НБУ. – В первые месяцы 2021 на инфляцию влияли цены на продукты питания и топливо, продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны. Инфляционные ожидания остаются повышенными".

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Как уточнил на брифинге замглавы НБУ Юрий Гелетий (как объяснили в пресс-службе, глава Нацбанка Кирилл Шевченко – "в плановом отпуске", Гелетий выступает исполняющим обязанности главы), инфляция достигнет пиковых значение в середине года, после чего начнет замедляться. Нацбанк ожидает, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон регулятора (5%±1) не раньше первого полугодия 2022 года.

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21 января НБУ в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 – к середине года темпы роста цен могут превысить 8%, из-за чего регулятор начнет повышать ставку до 7%.

Согласно прежнему плану, регулятор ожидал повышения учетной ставки в 2021-22 годах до 6,5%.

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Сергей Шевчук

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