UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инфляция ускоряется: НБУ повысил учетную ставку впервые за 2,5 года

04.03.2021, 14:01
Инфляция ускоряется: НБУ повысил учетную ставку впервые за 2,5 года - Фото
Юрий Гелетий (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Правление Национального банка 4 марта приняло решение повысить учетную ставку с 6 до 6,5%. Это – первое ужесточение политики НБУ с сентября 2018 года, когда ставку повысили с   17,5 до 18%

"В январе рост потребительских цен дости 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам, инфляция продолжила ускорение и в феврале, – отмечается в релизе НБУ. – В первые месяцы 2021 на инфляцию влияли цены на продукты питания и топливо, продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны. Инфляционные ожидания остаются повышенными".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Как уточнил на брифинге замглавы НБУ Юрий Гелетий (как объяснили в пресс-службе, глава Нацбанка Кирилл Шевченко – "в плановом отпуске", Гелетий выступает исполняющим обязанности главы), инфляция достигнет пиковых значение в середине года, после чего начнет замедляться. Нацбанк ожидает, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон регулятора (5%±1) не раньше первого полугодия 2022 года.

Читайте также: Инфляция возвращается. В этом году цены будут расти вдвое быстрее, чем в 2020-м. Почему?

  • 21 января НБУ в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 – к середине года темпы роста цен могут превысить 8%, из-за чего регулятор начнет повышать ставку до 7%.
  • Согласно прежнему плану, регулятор ожидал повышения учетной ставки в 2021-22 годах до 6,5%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
учетная ставка НБУ инфляция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 