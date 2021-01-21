НБУ сохранил учетную ставку, но готовится к повышению из-за ускорения инфляции

Национальный банк в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 – к середине года темпы роста цен могут превысить 8%, из-за чего регулятор начнет повышать ставку до 7%, заявил на брифинге глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"НБУ остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика будет направлена на обеспечение баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", – сказал Шевченко.

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В Нацбанке ожидают, что инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 7% по сравнению с 5% в конце 2020, тогда как в прежних прогнозах регулятор закладывал ускорение до 6,5%. Во втором-третьем квартала темпы роста цен будут стабильно превышать 8%, ожидают в НБУ. К целевому диапазону регулятора (5%±1) инфляция вернется не раньше начала 2022 года.

НБУ будет реагировать на ускорение инфляции повышением учетной ставки до 7%. Повышение начнется в конце первого-начале второго квартала и сохранится на таком уровне вплоть до середины 2023 года. Это позволит снизить инфляцию до 5%, считают в Нацбанке.

10 декабря Национальный банк в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%.

В октябре сохранил учетную ставку на уровне 6%, а также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки до конца 2022 года: регулятор ожидал повышение до 7,5% в четвертом квартале 2021.

23 июля правление НБУ также сохранило учетную ставку в 6%. Тогда в Нацбанке уточнили, что на этом же уровне регулятор намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планировалось повышение до 6,5%.

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Сергей Шевчук

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