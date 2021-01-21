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НБУ сохранил учетную ставку, но готовится к повышению из-за ускорения инфляции

21.01.2021, 14:12
НБУ сохранил учетную ставку, но готовится к повышению из-за ускорения инфляции - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Национальный банк в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 – к середине года темпы роста цен могут превысить 8%, из-за чего регулятор начнет повышать ставку до 7%, заявил на брифинге глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"НБУ остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика будет направлена на обеспечение баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", – сказал Шевченко.

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В Нацбанке ожидают, что инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 7% по сравнению с 5% в конце 2020, тогда как в прежних прогнозах регулятор закладывал ускорение до 6,5%. Во втором-третьем квартала темпы роста цен будут стабильно превышать 8%, ожидают в НБУ. К целевому диапазону регулятора (5%±1) инфляция вернется не раньше начала 2022 года.

НБУ будет реагировать на ускорение инфляции повышением учетной ставки до 7%. Повышение начнется в конце первого-начале второго квартала и сохранится на таком уровне вплоть до середины 2023 года. Это позволит снизить инфляцию до 5%, считают в Нацбанке.

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Сергей Шевчук
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учетная ставка НБУ инфляция

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