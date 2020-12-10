Инфляция "существенно ускорилась", но НБУ не стал менять учетную ставку. Детали

Национальный банк в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%. Об этом на брифинге 10 декабря заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Ставка в Украине остается неизменной на протяжении 7 месяцев – это самый продолжительный период стабильной монетарной политики НБУ с 1991 года.

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Как отметил Шевченко, в последние месяцы 2020 года инфляция в Украине "существенно ускорилась": до 3,8% в ноябре в годовом выражении (1,3% к октябрю). Таким образом ключевой показатель, на который ориентируется НБУ, – индекс потребительских цен – вплотную приблизился к целевому диапазону регулятора в 5±1% и войдет в него по итогам декабря, сказал глава Нацбанка.

"Значительный вклад (в ускорение инфляции, - Ред.) оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен. Рост цен в последние месяцы поддерживал потребительский спрос за счет повышения доходов и улучшения ожиданий населения", – говорится в релизе Нацбанка.

НБУ оценивает как "незначительное" влияние на инфляцию карантина выходного дня, хотя это и повлияло на настроения бизнеса и потребителей. Анонсированный правительством карантин в январе 2021 года также несущественно повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию, прогнозируют в Нацбанке.

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В 2021 году НБУ ожидает ускорения инфляции. Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, в первом полугодии 2021 года инфляция превысит 6%, однако к концу года вернется в целевой диапазон.

В Нацбанке также отметили, что без поддержки МВФ и других официальных кредиторов, существенно сократит возможности государства по поддержке экономики. "Это финансирование критически важно для финансирования запланированных бюджетных расходов", – сказал Шевченко.

В октябре сохранил учетную ставку на уровне 6%, а также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки до конца 2022 года: регулятор ожидает повышение до 7,5% в четвертом квартале 2021.

23 июля правление НБУ также сохранило учетную ставку в 6%. В Нацбанке уточнили, что на этом же уровне регулятор намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планируется повышение до 6,5%.

В начале июня во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.

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Сергей Шевчук

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