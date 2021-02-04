Возвращение инфляции – одно из главных экономических последствий коронакризиса для Украины.

За последние несколько лет тема роста цен постепенно сходила на нет: в 2019-ом инфляция была 4,1%, в прошлом году – 5%. Но в 2021 ситуация изменится. Уже к июлю инфляция разгонится до 8% и, возможно, в течение года будет приближаться к отметке 10%, чего не было с 2018-го.

Что это – временный процесс, связанный с восстановлением после обвала прошлого года, или новый долгосрочный тренд, с которым обновленный Нацбанк может не справиться?

Что подорожало, что будет дорожать и что случится, если НБУ не отреагирует на это вовремя?

LIGA.net подготовила большой разбор украинской инфляции.

Почему инфляция – главная цифра для экономики

2020 год Украина закончила с инфляцией в 5%. Это больше, чем в 2019-м (4,1%), но в то же время – один из самых низких показателей в украинской истории.

Что в этом примечательного? До 2015 года инфляция, или индекс потребительских цен, в Украине выполняла скорее роль "статистики, на которую стоит обратить внимание". Она больше изучалась постфактум, чем влияла на принятие важных для экономики решений.

Все изменилось, когда НБУ перешел к "инфляционному таргетированию" – политике, которая ставит во главе угла в экономике именно инфляцию. Цель – стабилизировать темпы роста цен в районе 5%. Этому должны быть подчинены все остальные макропоказатели, включая темпы роста ВВП и курс доллара.

Что такое инфляционное таргетирование и зачем оно нужно Инфляционное таргетирование – популярная стратегия работы центробанков, которую с начала 1990-х годов выбирают все больше развитых и развивающихся стран. В 2015-м НБУ объявил о планах стабилизировать инфляцию на уровне 5%±1. В тот момент она достигла 43%. Зачем таргетировать инфляцию? В теории, если стабилизировать темпы роста цен, можно рассчитывать на устойчивую ситуацию в экономике. Центральный банк влияет на цены через несколько каналов: чаще всего упоминаются процентная ставка, курс валют, стоимость кредитов, цены на активы и инфляционные ожидания. Упрощенно логика выглядит так: чем выше учетная ставка, тем дороже стоят кредиты в национальной валюте и тем выгоднее сохранять деньги (например, на депозитах), а не тратить или покупать валюту. За пять лет инфляционного таргетирования в Украине НБУ трижды смог вписаться в цель по инфляции: в 2016-м, 2019-м и 2020-м. Цель на 2021-й – 5%±1.

Реформа действительно многое изменила в экономике. НБУ стал независимым и более влиятельным – с тех пор он устанавливает на каждый год инфляционные цели, от их выполнения зависит размер учетной ставки Нацбанка. Она в свою очередь важна для стоимости денег, а значит, и для экономического роста и кредитования.

Из-за постоянных рисков для инфляции регулятор часто повышал ставку или отказывался от ее быстрого снижения – до марта 2020 она не опускалась ниже 10%, за что НБУ часто критиковали, в том числе политики. Это стало одной из причин отставки прежнего главы НБУ Якова Смолия в июле 2020 года. После него Нацбанк возглавил экс-предправления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Обновленный НБУ не будет отказываться от политики инфляционного таргетирования, неоднократно заявлял Шевченко. При нем учетная ставка пока не менялась – с июня она находится на исторически низком уровне в 6%.

Странный год. Что было с инфляцией в 2020-м

Один из важных элементов инфляционного таргетирования – прогнозы центробанка. НБУ публикует свои ожидания почти по всем главным для экономики параметрам, включая учетную ставку. Но в 2020-м не сбылось почти ничего из того, что НБУ прогнозировал накануне коронакризиса.

Почти весь год инфляция была неожиданно низкой (всего 2,3% в сентябре). В октябрьском инфляционном отчете регулятор говорил о возможном ускорении темпов роста цен к концу года, однако недооценил и его – 4,1% против 5% в реальности.

Что происходило с инфляцией в 2020 году? Общий тренд – увеличение расходов украинцев на еду и товары для дома; и сокращение – на одежду и обувь. Ключевые причины – удаленная работа и закрытие ресторанов на карантин.

При этом многие товары серьезно подорожали (подсолнечное масло – 22%, сахар – 48%, яйца – 30%). Также выросли цены на услуги ЖКХ – 13,4% (ключевой фактор – подорожание газа на 56,4%).

Коммуналка, бензин и сигареты. Что подорожает в 2021-м

В Нацбанке уже признали "всплеск инфляции" в 2021 году – удержать ее в диапазоне 5%±1 не удастся.

Планку в 6% темпы роста цен превысят уже в феврале, прогнозируют опрошенные LIGA.net экономисты. Согласно прогнозу НБУ, во второй части года они стабильно будут превышать 7-8%. Вернуть инфляцию к таргету НБУ рассчитывает только в первом полугодии 2022 года.

Цены будут расти, отмечает НБУ в своем Инфляционном отчете. Вот почему.

Плохой урожай. В 2020 году сравнительно плохие результаты показали почти все сельхозкультуры. Тренд прошлого года продолжится: мука, сахар, масло, молоко, мясо, яйца будут дорожать. К концу 2021-го, когда в продажу поступят товары нового урожая, эффект "неудачного года" должен сгладиться, полагают Нацбанке.

Дополнительный фактор в пользу инфляции – высокие цены на продовольствие на внешних рынках. С одной стороны, это хорошие новости для украинских экспортеров и курса гривни (экономика может ожидать большего притока валютной выручки), с другой – цены на эти же группы товаров в Украине также будут расти, отмечает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

Повышение минимальной зарплаты. С 1 января 2021 минималка составляет 6000 грн (+20%), с декабря планируется повышение до 6500. Это повлияет на себестоимость почти во всех сферах производства, особенно – в секторе услуг, где зарплата составляет существенную часть расходов, указывают в Нацбанке.

Коммуналка существенно выросла и продолжит дорожать. Основное увеличение цен на газ уже произошло, но оно будет чувствительным для потребителей и в 2021 году. Заметный рост ожидается во втором квартале, когда истечет срок ограничения цен на газ, установленного правительством в январе.

Электроэнергия подорожает за год на 40%. Остальные комуслуги также вырастут в цене – не в последнюю очередь из-за повышения минимальной зарплаты, что повлияет на общий зарплатный фонд на предприятиях ЖКХ.

Бензин и табак также будут дорожать. Рост акцизов приведет к подорожанию табачных изделий примерно на 16-17% (темпы сохранятся и в последующие годы). Бензин будет дорожать вслед за нефтью. Прогноз НБУ в отношении бензина – рост за год на 13%.

"Карантинные" товары подорожают. Вместе с восстановлением экономики вырастут цены на товары и услуги, которые были недоступны в 2020 году из-за карантина. Прежде всего, это одежда, обувь, туристические услуги, развлечения, предполагает экономистка Центра экономической стратегии Анна Сахно.

Инфляция – тест на независимость НБУ

Стоит ли считать всплеск инфляции в 2021-м временным явлением?

Опрошенные LIGA.net экономисты отмечают, что год будет сложным для НБУ: регулятору придется снова доказывать, что его политика остается неизменной, поскольку камбэк инфляции может быть более долгосрочным, чем кажется. Если Нацбанк не справится, Украина может снова войти в зону высокого и нестабильного роста цен.

Аналитики видят несколько угроз.

Аппетиты правительства в финансировании госбюджета. Ставка, по которой Минфин сейчас привлекает госдолг через ОВГЗ 11-12%, в два раза превышает учетную ставку НБУ в 6%. Это – скрытый потенциал для инфляции на годы вперед, отмечают экономисты.

"Если государство берет под 12% на четыре года, значит, оно собирается обслуживать долг за счет некой инфляции, которая в данном уравнении явно превышает таргет 4-6%, – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. – И чем больше масштабы, тем она сильнее. А масштабы впечатляют и запрограммированы минимум на год вперед".

Заимствования Минфина косвенно уже влияют на цены, поскольку они стимулируют банки пользоваться кредитными линиями НБУ (долгосрочное рефинансирование, которое регулятор выдает под учетную ставку в 6%), что приводит к дополнительной эмиссии гривни. В 2020 году банковская система профинансировала госбюджет через покупку гривневых ОВГЗ почти на 160 млрд грн, отмечает Фастовец из Adamant Capital.

Инфляция возникает, когда дополнительная денежная масса попадает в экономику, добавляет он.

Рост экономики может привести к более высокой и продолжительной инфляции. Признаки того, что Украине обеспечена ускоренная инфляция не только в 2021-м, но и в 2022 году, можно увидеть в последнем макропрогнозе НБУ.

Нацбанк не изменил прогноз темпов роста экономики, но при этом физические объемы ВВП стали больше примерно на 200 млрд грн в год или на 5%. Прогноз инфляции на 2021 год при этом изменился минимально – с 6,5 до 7%, на 2022-й остался прежним – 5%. Указанные 200 млрд фактически возникли на "ровном месте". Это дополнительная денежная масса, которая также может давить на инфляцию.

НБУ все еще не доказал, что он полностью независим. "Фискальное доминирование" – известная для Украины нулевых и середины десятых ситуация, когда центробанк выступает помощником правительства по наполнению госбюджета. Тогда НБУ напрямую покупал ОВГЗ или активно кредитовал госбанки (которые тоже покупали гособлигации). Сейчас речь идет о риске того, что Нацбанк не станет повышать учетную ставку, чтобы пресечь инфляцию, поскольку это может вынудить Минфин одалживать деньги дороже.

С одной стороны, трое из пяти опрошенных LIGA.net экономистов отметили, что рынок пока не увидел прямых свидетельств, что НБУ может подыгрывать правительству. С другой – участники рынка все еще испытывают определенные сомнения, что под давлением руководство НБУ сумеет сказать нет.

В более долгосрочной перспективе заимствования Минфина, которые настолько сильно превышают учетную ставку НБУ, действительно создадут дополнительное давление на инфляцию, соглашается глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. Учитывая, что эффект от повышения ставки проявляется не сразу, а через 9-18 месяцев, НБУ придется реагировать на эти риски сейчас.

"Новое руководство Нацбанка не раз заявляло, что политика Нацбанка и его приверженность независимому статусу будут оставаться неизменными, – говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. – Но в прошлом году было несколько эпизодов неуклюжих действий регулятора, поэтому уверенность участников рынка в том, что он будет придерживаться заявленных принципов, уже не так велика как ранее".

Украина еще не привыкла к таргетированию инфляции. Согласно плану регулятора, он начнет реагировать на ускорение инфляции уже в марте – учетная ставка, предположительно, повысится на 0,25-0,5 п.п.. НБУ намерен держать ее на уровне 7% до конца 2022 года. Это позволит замедлить темпы роста цен до 5%, ожидают в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что готовы пожертвовать выполнением инфляционной цели ради более быстрого восстановления экономики. "Скорее всего, ужесточать монетарную политику регулятор будет более решительно, если инфляция начнет достигать еще более высоких отметок – например, более 8%", – полагает Фастовец из Adamant Capital.

Достаточно ли этого? Проблема в том, что учетная ставка НБУ по-прежнему ограниченно влияет на украинскую экономику. "Повышение на 0,5 п.п. вряд ли существенно изменит поведение бизнеса и населения, а именно от этого в первую очередь зависит динамика цен", – добавляет Фастовец.

Как итог, несмотря на пятилетние попытки стабилизировать инфляцию, в 2021 риски того, что темпы роста цен в Украине могут стать неконтролируемыми вновь становятся актуальными.

"Мы не исключаем, что при негативном сценарии инфляция может превысить и 8%, – отмечает Ахтырко из Concorde Capital. – Это станет возможным, если инфляционные ожидания населения будут усиливаться, а инфляция, в свою очередь, станет самоподдерживающейся".

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