НБУ повысил учетную ставку до 9% для сдерживания инфляции

Национальный банк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%. Решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение стабильного снижения инфляции к целям Национального банка в 5%, говорится в заявлении НБУ.

НБУ отмечают, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 10,9% в годовом исчислении и в ноябре инфляция продолжила замедляться. Этому способствовали исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, высокий урожай, административные решения относительно тарифов ЖКХ и влияние предыдущих решений по усилению монетарной политики. Эффекты от текущего ослабления гривни к доллару США частично компенсируются ее укреплением в других валютах стран.

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Впрочем, снижение инфляции происходит медленными темпами из-за ряда факторов. В частности, усиливается давление на цены на товары и услуги потребительского набора из-за вторичного эффекта от удорожания продовольственных товаров и энергоносителей.

Также инфляцию подпитывает увеличение затрат бизнеса на логистику и оплату труда.

В результате текущая траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Нацбанка.

Реализуются и дополнительные проинфляционные опасности: усиление геополитического напряжения, что отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. А также рост мировых цен на газ и продовольствие.

Существенная неопределенность в отношении эскалации военного конфликта может быть фактором инфляционных ухудшения, и скажется на отсрочке инвестиционных решений, что будет сдерживать восстановление экономики, подчеркивают в НБУ.

В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике.



С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты, и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.

В июне НБУ решил не менять учетную ставку (7,5%). При этом регулятор начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов (долгосрочное рефинансирование). Ожидалось, что это усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. 22 июля НБУ повысил ставку до 8% в ответ на ускорение инфляции. 9 сентября 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8,5% для сдерживания инфляции.

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Роман Брыль

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