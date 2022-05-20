С 21 мая НБУ не будет ограничивать курс продажи валют

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Раньше они не должны были отклоняться от официального курса более чем на 10%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Также отменяются ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – объяснил принятое решение замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 000 грн в эквиваленте (с 100 000 грн, как было до сих пор).

Изменения не касаются использования платежных карт за границей для оплаты товаров, работ и услуг. Большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений.

Национальный банк в первый же день полномасштабной российско-украинской войны заморозил курс гривни. С этого времени он установлен на уровне 24 февраля – 29,25 грн/$.

Средний наличный курс доллара в банках – 31,66-32,18 грн/$. На черном рынке курс значительно выше.

Андрей Водяный

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