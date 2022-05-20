Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В пятницу, 20 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 31,66 грн. Курс продажи не изменился – 32,18 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 33,06 грн. Средний курс продаж вырос на 2 коп. и составляет 33,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 31,07 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,84 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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