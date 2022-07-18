Валютный рынок снова штормит, гривня дешевеет, и украинцы, как обычно, спешат купить еще больше долларов. Чем делают гривню еще дешевле. По крайней мере, такую причину падения национальной валюты называют в Национальном банке — "психологический фактор".

За последние две недели доллар в обменниках подорожал почти на две гривни. Сейчас средний курс, по данным сайта Минфин, 37,05-37,29 грн/$.

Еще раньше ПриватБанк и другие крупные украинские банки повысили курс для оплаты картами с 32+ до 35+ грн/$. Это решение должно побороть "карточный туризм", когда украинцы выезжают за границу, снимают валюту по более выгодному курсу, а уже в Украине продают ее дороже.

В чем причина скачка курса как на наличном, так и на безналичном рынке и чего ждать дальше — в материале LIGA.net.

Новые и старые беды

Пока обстоятельства складываются не в пользу гривни, ведь растет дефицит торгового баланса и продолжается отток капитала из страны, говорит LIGA.net Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Война длится пятый месяц, порты все еще заблокированы, экспорт ограничен. Так, по данным НБУ, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $1 млрд. Если импорт по сравнению с прошлым годом упал на 24,5%, то экспорт — почти на половину (48,6%). Из-за этого в страну заходит меньше валюты.

Не стоит забывать, что и сам доллар сейчас крепнет. Ярким свидетельством тому стало то, что он уже сравнялся с евро.

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Но "первой" причиной снижения курса в Нацбанке назвали изменение карточного курса в ПриватБанке, а вслед за ним и в других банках. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Если пятого июля безналичный курс в ПриватБанке был 32,7 грн/$, то уже на следующий день он повысился до 35,21 грн/$. Сейчас — 36,1 грн/$.

Этот шаг призван побороть так называемый карточный туризм. С начала войны более низкий курс валют в банках позволял украинцам выезжать за границу, снимать валюту, а в Украине продавать ее по более выгодному курсу.

В мае в НБУ говорили, что за месяц украинцы сняли за границей почти $715 млн. По данным регулятора, половина из этой суммы приходилась на "карточных туристов". И вот теперь, когда большинство банков уже не дают более выгодный курс, такие "туристы" не завозят валюту в Украину, что уменьшило предложение на рынке.

Следует отметить, что не все банки повысили курсы по картам, поэтому некоторые возможности для "туризма" остаются. Как заметил основатель Монобанка Олег Гороховский, Альфа-Банк оставил курс низким, поэтому "карточные туристы" переместились к нему — об этом свидетельствует рост популярности приложения банка.

Несмотря на такие лазейки, количество ввезенной валюты в страну снизилось, что повлияло на предложение и, соответственно, подтолкнуло курс вверх. Однако в Нацбанке готовы к таким последствиям. "Это необходимый шаг для борьбы с "карточным туризмом", — уверяет замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Спасти резервы

Побороть "карточный туризм" несмотря на повышение курса важно для НБУ по простой причине — сохранить золотовалютные резервы. Дело в том, что украинцы за рубежом (как "карточные туристы", так и реальные беженцы) снимают валюту с карт украинских банков, и эти банки должны перечислить валюту в страну, где ее сняли.

Для этого банки берут свою гривню и покупают валюту у Нацбанка, а он, в свою очередь, берет ее из резервов. Чем дольше идет война, тем больше регулятору приходится тратить резервы. Так, в июне они уменьшились на 9% — с $25,1 млрд до $22,8 млрд.

Также резервы требуются, чтобы нейтрализовать эффект эмиссии. НБУ уже "напечатал" 225 млрд грн, но они пока не оказывают значительного девальвационного влияния, потому что когда регулятор продает валюту из резервов, он выкупает гривню с рынка — таким образом необеспеченная гривня выводится из оборота.

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Частично потери резервов компенсирует финансовая помощь от международных партнеров, но с марта резервы постоянно сокращаются.

"Условная стабильность курса гривни к доллару стоит государству одну-две сотни миллионов долларов резервов ежедневно. Это очень большая цена", — говорит Виталий Ваврищук LIGA.net. Если взять майские цифры, то "туристы" сожгли более $350 млн за месяц. Теперь таких потерь не будет.

Почему банки решили прикрутить кран именно сейчас – НБУ попросил? ПриватБанк выпустил пресс-релиз по этому решению, объяснив его "рыночной ситуацией, нормативными документами регулятора, поддержкой целостности рынка и интересами его клиентов".

LIGA.net спросила у банка, это его собственное решение или были просьбы от НБУ, но в ПриватБанке от комментариев отказались. Олег Гороховский из Монобанка также ответил нам: "без комментариев". Собеседник LIGA.net в руководстве НБУ заявил, что это было решение банков.

Для самих финучреждений повышение карточного курса также на пользу, потому что они больше заработают. "Думаю, здесь одновременно и желание помочь НБУ, и заработать", — говорит в разговоре с LIGA.net директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Что будет с гривней дальше?

По словам Юрия Гелетия, больше всего на повышение курса повлиял психологический фактор: "Гривня начала понемногу проседать, и на этом фоне в медиапространстве начали появляться комментарии о предстоящем значительном ослаблении гривни. Это тем или иным образом повлияло на настроение населения и способствовало оживлению спроса на наличную валюту".

Сам он дает беспроигрышный по своей простоте и безошибочности прогноз — в будущем курс может как вырасти, так и упасть.

Другой заместитель главы НБУ, Сергей Николайчук указывает, что девальвационные ожидания приводят к увеличению спроса на валюту и, соответственно, увеличивают колебания курса. Но через какое-то время это проходит.

"После таких колебаний курс в наличном сегменте обычно откатывается назад — это я говорю к тому, что покупать валюту при росте курса — не всегда хорошее решение", — подчеркивает он.

Глеб Вышлинский из ЦЭС напоминает о нескольких факторах, которые в ближайшее время могут помочь гривне укрепиться. Во-первых, в июне и июле Украина получила больше финансовой помощи от международных партнеров, чем в апреле и мае. То есть валюты зашло больше.

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Во-вторых, возможная договоренность об открытии портов и вывозе украинского зерна будут способствовать увеличению экспортных поступлений. Вышлинский прогнозирует плюс $1 млрд в месяц.

Такую сумму называет и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Касательно курса он предполагает, что гривня стабилизировалась на уровне чуть меньше 37,5 грн/$.

Отпускать ли фиксированный курс

Несмотря на то, что большинство аналитиков не ожидают дальнейшей стремительной девальвации национальной валюты, они подчеркивают, что с фиксированным курсом (29,25 грн/$) нужно что-то делать, так как разница между ним и реальным курсом все увеличивается.

"Уже давно нужно что-то делать, ведь неадекватно низкий курс доллара — одна из причин сжигания валютных резервов. Если в Нацбанке боятся полностью отпустить курс доллара, то, по крайней мере, должны скорректировать официальный курс, чтобы он лучше соответствовал рынку", — говорит LIGA.net Александр Паращий, руководитель департамента аналитики инвесткомпании Concorde Capital.

Хотя потеря резервов частично компенсируется финансовой помощью партнеров, постоянно использовать этот инструмент невозможно, говорит Виталий Ваврищук из ICU.

"Есть основания ожидать, что НБУ постепенно будет отходить от политики фиксированного официального курса, и будет происходить управляемая девальвация гривни. Пока что НБУ не давал сигналов, когда это может произойти, однако, похоже, это вопрос уже ближайшего времени", — отмечает он.

Вышлинский предлагает НБУ подождать еще месяц, посмотреть на торговый баланс после отмены льгот по импортным налогам и пошлинам: "Если дальше будет торговый дефицит и не будет решения по открытию портов – ослаблять официальный курс. Может быть, перепривязать к евро".

В то же время и Вышлинский и Ваврищук уверены, что возвращения к плавающему курсу, как это было до российского вторжения, ожидать не стоит. Директор ЦЭС объясняет: в таком случае курс окажется под сильным давлением со стороны желающих сохранить сбережения в валюте, а также это приведет к слишком большому инфляционному давлению из-за удорожания импорта.

"НБУ пока не будет давать рынку задачу найти равновесный курс — это может вызвать неконтролируемую девальвацию и утрату доверия к национальной валюте. Поэтому как минимум следующие 12 месяцев курс гривни будет формироваться при активном участии НБУ", — резюмирует Ваврищук.

LIGA.net обратилась с запросом к НБУ об официальном курсе, но ответа не получила. Менее чем через неделю состоится монетарный брифинг Нацбанка, и в настоящее время действует "режим тишины", когда регулятор не комментирует какие-либо вопросы по монетарной политике.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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