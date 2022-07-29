НБУ вводит в обращение монету с бурым медведем — фото

Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый" из серии "Флора и фауна Украины", сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника, в частности, бурому медведю. Она изготовлена из нейзильбера, номиналом 5 гривень. Ее тираж – 40 000 штук (в том числе 20 000 в сувенирной упаковке).

На аверсе монеты изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения. На реверсе – медведь бурый на фоне пейзажа.

По результатам открытого голосования за лучшую монету 2021 года победила памятная монета номиналом 5 гривень "К 30-летию независимости Украины".

Наталия Софиенко

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