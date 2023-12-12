Миллионы мелочью: НБУ завершил сбор мелких монет на поддержку армии
Национальный банк завершил благотворительную акцию "Смелая гривня" по сбору мелких монет у населения. Собрано 4,5 млн грн, которые причислены на поддержку сил обороны Украины, сообщает пресс-служба НБУ.
Инициатива "Смелая гривня" проходила уже во второй раз. В этом году сбор монет проходил по всей Украине с 4 сентября по 8 декабря. В первый раз акцию "Смелая гривня" НБУ проводил в августе-сентябре 2022 года.
Каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через сеть банков-партнеров: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.
Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, положив их в ящик в отделениях ПУМБа. Эквивалент этих монет также перечислен на спецсчет, который открыл НБУ для поддержки сил обороны.
Акция прежде всего была ориентирована на детей и молодежь, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.
- 13 ноября НБУ объявил о планах сделать монеты 1 и 2 грн менее похожими. Будет редизайн.
- НБУ выпустил монету 10 грн с символикой Объединенных сил вместо Мазепы – фото.