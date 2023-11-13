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НБУ планирует сделать монеты 1 и 2 грн менее похожими. Будет редизайн

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 19:24
НБУ планирует сделать монеты 1 и 2 грн менее похожими. Будет редизайн - Фото
Фото: Depositphotos

Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни, чтобы их было легче различать. Об этом замглавы НБУ Алексей Шабан рассказал в интервью The Page.

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Подготовку к редизайну Нацбанк начал в 2021 году после жалоб украинцев на сходство этих монет.

"Мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней" , – сказал Шабан.

Монеты номиналом 1 и 2 гривни НБУ ввел в обращение в конце 2018 года, а с сентября 2019 года разрешил банкам закруглять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из оборота мелких монет.

 Предполагалось, что мелкие монеты и гривневые банкноты образцов до 2003 года можно обменять в банках до 30 сентября 2023 года включительно. Но за день до полного изъятия из оборота передумал и предупредил, что сдать копейки и старые банкноты можно будет до конца войны.

По словам Шабана, обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – постоянный процесс для всех центральных банков. И НБУ в этом вопросе не исключение.

"Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь-десять лет, в первую очередь для повышения защищенности наличных денег", – отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что, по мнению Нацбанка, предстоящие изменения дизайна должны проводиться после общественного обсуждения.

В 2021 году центробанк ЕС объявил о необходимости "капитального ремонта" валюты, который также усилит ее безопасность. Это должно быть первое изменение дизайна евро с момента его запуска 1 января 2002 года.

В июле 2023 года Европейский центробанк запустил опрос о редизайне евро. Граждан 20 стран еврозоны просили помочь выбирать из семи внесенных в окончательный список тем — от рек и птиц до культуры и ценностей.

Вера Касиян
НБУмонетыАлексей Шабандизайн
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