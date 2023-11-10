RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НБУ випустив нову монету 10 грн з Антонівським мостом замість Мазепи – фото

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 11:36
НБУ випустив нову монету 10 грн з Антонівським мостом замість Мазепи – фото - Фото
Фото: НБУ

Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений Антонівський міст. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, російські війська підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. Зараз він стоїть зруйнований.

Нова монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з Антонівським мостом становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

Обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" має номінал 10 гривень, її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук у сувенірній продукції – роликах). Гурт монети – рифлений.

Дизайн реверсу монети виконали художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Андрій Водяний

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 