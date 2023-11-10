НБУ випустив нову монету 10 грн з Антонівським мостом замість Мазепи – фото

Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений Антонівський міст. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, російські війська підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. Зараз він стоїть зруйнований.

Нова монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з Антонівським мостом становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.