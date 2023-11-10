НБУ випустив нову монету 10 грн з Антонівським мостом замість Мазепи – фото
Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений Антонівський міст. Про це повідомляється на сайті регулятора.
"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, російські війська підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. Зараз він стоїть зруйнований.
Нова монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з Антонівським мостом становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.
Обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" має номінал 10 гривень, її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук у сувенірній продукції – роликах). Гурт монети – рифлений.
Дизайн реверсу монети виконали художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Дем’яненко.
- 25 липня 2022 року НБУ вирішив запустити серію пам’ятних монет "Збройні Сили України" номіналом 10 грн, які під час готівкових розрахунків використовуються як обігові монети.
- У жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року – з емблемою Сил підтримки ЗСУ, у серпні 2023 року – з ЗРК Patriot.
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