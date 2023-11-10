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НБУ выпустил новую монету 10 грн с Антоновским мостом вместо Мазепы – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 11:36
НБУ выпустил новую монету 10 грн с Антоновским мостом вместо Мазепы – фото - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк Украины в пятницу презентовал новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен Антоновский мост. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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"К годовщине освобождения Херсонской области от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая будет ежедневно находиться в обращении и будет символически напоминать об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии", — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Монета посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине – одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, российские войска взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. Сейчас он разрушен.

Новая монета не коллекционная, а будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с Антоновским мостом составит 10 млн штук – это примерно 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

Оборотная памятная монета "Антоновский мост" имеет номинал 10 гривен, она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной продукции – роликах). Группа монеты – рифленая.

Дизайн реверса монеты выполнили художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Демьяненко.

Андрей Водяный

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