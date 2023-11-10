НБУ выпустил новую монету 10 грн с Антоновским мостом вместо Мазепы – фото
Национальный банк Украины в пятницу презентовал новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен Антоновский мост. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Монета посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине – одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, российские войска взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. Сейчас он разрушен.
Новая монета не коллекционная, а будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с Антоновским мостом составит 10 млн штук – это примерно 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.
Оборотная памятная монета "Антоновский мост" имеет номинал 10 гривен, она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной продукции – роликах). Группа монеты – рифленая.
Дизайн реверса монеты выполнили художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Демьяненко.
- 25 июля 2022 года НБУ решил запустить серию памятных монет "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн, которые во время наличных расчетов будут использоваться как оборотные монеты.
- В октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ, в августе 2023 года – с ЗРК Patriot.
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