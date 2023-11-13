НБУ планує зробити монети 1 і 2 грн менш схожими. Буде редизайн

Національний банк планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб їх було легше розрізняти. Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів в інтерв'ю The Page.

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Підготовку до редизайну Нацбанк розпочав у 2021 році після скарг українців на схожість цих монет.

"Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації у країні ми повернемось до неї", – сказав Шабан.

Монети номіналом 1 і 2 грн НБУ



Передбачалося, що дрібні монети та гривневі банкноти зразків до 2003 року можна обміняти у банках до 30 вересня 2023 року включно. Але за день до повного їх вилучення з обігу Монети номіналом 1 і 2 грн НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року, а з вересня 2019 року дозволив банкам заокруглювати суми касових операцій у зв'язку з початком кампанії з вилучення з обігу дрібних монет.Передбачалося, що дрібні монети та гривневі банкноти зразків до 2003 року можна обміняти у банках до 30 вересня 2023 року включно. Але за день до повного їх вилучення з обігу передумав і попередив, що здати копійки й старі банкноти можна буде до кінця війни.



За словами Шабана, оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – постійний процес для всіх центральних банків. І НБУ в цьому питанні не виняток.

"Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім-десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки", – зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що, на думку Нацбанку, майбутні зміни дизайну мають проводитися після громадського обговорення.

У 2021 році центробанк ЄС оголосив про необхідність "капітального ремонту" валюти, який також посилить її безпеку. Це має бути перша зміна дизайну євро з часу його запуску 1 січня 2002 року.

У липні 2023 року Європейський центробанк запустив опитування про редизайн євро. Громадян 20 країн єврозони просили допомогти обирати із семи внесених до остаточного списку тем — від річок і птахів до культури та цінностей.