Помощь от 10 копеек: НБУ объявил национальный сбор монет на адаптацию военных

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Национальный банк запустил ежегодную благотворительную акцию по сбору у населения монет номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В этом году акция называется #SuperCoins и проводится совместно с Superhumans Center. Собранные средства пойдут на помощь украинским военным, пострадавшим в результате боевых действий.

"Обычные монеты, которые мы ежедневно держим в руках, могут стать спасительной поддержкой для тех, кто в этом нуждается, и помочь вернуть супервозможности нашим героям. Обращаюсь к молодежи, педагогам и всем гражданам: поддержите потерявших конечности украинских военных, сделайте их адаптацию проще. Каждая собранная монета способна улучшить жизнь тех, кто отдал часть себя ради Украины", — призвал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Монеты можно приносить в любое отделение ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ с 9 сентября по 29 ноября 2024 года. Банки их перечислят на счет фонда Superhumans Center.

Это уже третья акция Нацбанка по сбору монет. В 2022 году была запущена акция "Сміла гривня". Через год ее повторили и за три месяца собрали мелкими монетами 4,5 млн грн. Акция прежде всего была ориентирована на детей и молодежь, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.