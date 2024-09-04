Нацбанк 2 сентября, на очередную годовщину введения в обращение национальной денежной единицы – гривны, вышел с инициативой о том, чтобы изменить название украинской мелкой разменной монеты. Вместо "копейки" назвать ее "шаг".

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Аргумент такого решения – отказ от российского имперского и советского названия "копейка", которое сейчас помимо Украины сохраняют в обращении только РФ, Беларусь и непризнанная Приднестровская молдавская республика. А у нас исторически мелкую монету называли "шагами" еще в XVII веке.

Детали того, как это будет происходить и что может быть связано с таким шагом, LIGA.net выяснила в эксклюзивном интервью с главой Нацбанка Андреем Пышным.

Нацбанк довольно неожиданно объявил о намерении вернуть историческое название украинским разменным монетам – "шаги" вместо "копеек". Название рассматривалось еще три десятилетия назад, когда вводили гривну. Но тогда ее не утвердили. Почему считаете, что сейчас НБУ удастся реализовать это?

Эта идея просто ждала своего часа. И это время, я считаю, пришло. Это нонсенс, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении остается то, что связывает нас с колониальным прошлым. Ведь "копейка" сейчас остается исключительно "на болотах" (в РФ. – Ред), в Беларуси, Приднестровье и у нас.

Поэтому мы решили возродить название украинской монеты "шаг", чтобы восстановить справедливость для украинской денежной системы и очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским.

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Андрей Пышный. Фото: НБУ

Именно возродить! Потому что пора вернуть Украине все то, что было несправедливо у нас украдено и изуродовано российскими оккупантами. И решение сформировать денежный ряд из уникальных украинских наименований абсолютно логично. На мой взгляд, название "копейка" нам оставили в свое время только потому, что россияне хотели хоть какую-то зацепку, какую-то долю имперской грязи нам навязать. Я обязательно хочу проговорить это с бывшими главами НБУ, возможно с паном Ющенко, узнать, как это было, почему не приняли. Ведь еще во времена УНР были "гривна" и "шаги". Шаги "ходили" на уровне с звонкой монетой. Вот посмотрите (глава НБУ демонстрирует артефакты – оригинальные марки времен УНР с этой надписью на обороте).

Марка УНР 30 шагов. Фото НБУ

И сразу после обновления независимости Украины весной 1992 года обсуждалась возможность возвращения шагов в денежное обращение Украины. На Луганский станкостроительный завод из Киева поступили эскизы разменных монет – 1, 5, 10 и 25 шагов (!). Но, к сожалению, не суждено было.

Монета 50 шагов в 1992 году. Фото НБУ

Сейчас, когда россияне заходят на оккупированные территории, вслед за военными идут представители Центрального банка России, чтобы сразу внедрять рублевую зону на захваченных территориях. Национальная валюта – один из главных признаков независимого государства, как Герб, Флаг, Гимн. Поэтому символика, связанная с деньгами, принципиально важна. Она лежит в основе восприятия суверенитета страны.

Шаги УНР. Фото: НБУ

Название валюты – это принципиальный вопрос. Ведь каждое проявление индивидуальности страны, ее самостоятельности и уникальности – важно.

С кем совещались по поводу исторической достоверности, основания такого шага?

Во-первых, у нас есть основательная внутренняя научная база. Как вы знаете, в Национальном банке работает Музей денег. Именно с моей экскурсии в Музей денег, из разговора с сотрудниками музея, которые являются профессиональными историками (в частности, у нас работают кандидат и доктор исторических наук), впервые наметилась эта идея. Скажу честно, я сам впервые именно здесь услышал об этом историческом наследии – украинской разменной монете "шаг". Заинтересовался, попросил коллег подготовить мне более подробную информацию. А они словно только этого и ждали! Уже через несколько дней у меня были детальные исторические справки и реальные артефакты для изучения.

Андрей Пышный. Фото: НБУ

Во-вторых, мы обратились за подтверждением в Институт языкознания им. О. Потебни и Институт истории Украины Национальной академии наук Украины. Спросили у них выводы. Их эксперты полностью поддержали идею возвращения к историческому названию – не имперская российская "копейка", а именно "шаг" должен быть сотой частью гривны.

И в-третьих, вы могли видеть коллег ученых, исследователей, посвятивших свои научные работы этой теме у нас во время прессбрифинга. Так что исторические факты не подлежат сомнениям. Более того, наша инициатива может стать толчком для новых исследований и научных дискуссий относительно денежного обращения еще в древнейшие времена. Искренне на это надеюсь.

Название "шаг" созвучно с русским словом "шаг". Учитывали ли это?

По свидетельству исследователей, эти два слова возникли в разных языках независимо друг от друга. Сейчас это межъязыковые паронимы: когда слова звучат одинаково, но имеют разное содержание.

Название "шаг" – исконно украинское, которое уже использовалось в украинской денежной системе, начиная с XVI – XVII вв. Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов для разменной монеты также использовали название "шаг".

Справка Считается, что название "копейка" появилось в XVI веке и произошло от русского слова "копье", потому что на монетах был изображен Георгий Победоносец с копьем в руке. Считается, что название "копейка" появилось в XVI веке и произошло от русского слова "копье", потому что на монетах был изображен Георгий Победоносец с копьем в руке.

Как может происходить смена названия? Какие шаги должно сделать для этого НБУ, правительство, парламент?

Дискуссия о шагах, об истории украинских денег, об их дизайне и символике имеет важную цель – зафиксировать собственную систему ценностей, убрать советское и российское наследие, дать будущему поколению верный ориентир. В первую очередь нужно пройти через дискуссию в украинском парламенте, который должен принять необходимые изменения в законодательстве. У меня были предварительные консультации по этому поводу с руководством Верховной Рады. Есть поддержка, а значит, и шанс, что такое решение будет принято уже в этом году. И это совсем закрепит наш монетарный, денежный суверенитет.

Я очень верю в то, что на этот раз все получится!

Андрей Пышный. Фото: НБУ

А сколько средств НБУ может потратить на смену названия в монетах? Как это может повлиять на их обращение, на население в конце концов?

Никаких дополнительных расходов из государственного бюджета не будет. На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек взамен тех, что в обращении. Если будет принято соответствующее решение относительно шАгов (именно так делается ударение в этом слове), то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов". Технологически мы к этому готовы. Что важно, на инфляцию это тоже никоим образом не повлияет, ведь мы не увеличиваем денежную массу в обращении. Сейчас в обращении находится около 1 миллиарда 350 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек, поэтому чеканка 20 миллионов штук на замену части из них отнюдь не отразится на денежном обращении. Не планируется также извлечение копеек из обращения! Подчеркну, сдавать или менять гражданам ничего не нужно! Чеканка шагов и изъятие копеек будет происходить постепенно, они будут в обращении параллельно несколько лет. Так что никаких волнений по поводу их обмена у населения не возникнет.

Но не исключаем, что когда выпустим первые монеты номиналом 50 "шагов", они вполне могут иметь большой интерес среди нумизматов, потому что это возвращение нашей истории! В этом главная цель и ценность.

Когда НБУ отчеканит первые шаги? Не рассматривает ли Нацбанк сейчас вопрос деноминации – отказ от малого номинала копеек?

Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, то уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении.

Относительно деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет.

Может быть, возвращение украинского названия повлияет на дизайн монеты? Есть ли у вас идеи об обновлении дизайна монет или банкнот?

Начну с того, что изображение на монетах или банкнотах – это, прежде всего, возможность донести определенное сообщение своим гражданам и миру. Что первое берет в руки иностранец, попадая в нашу страну? Да, именно деньги. Средний срок обращения банкноты 1000 грн – около 10 лет. Это значит, что целое поколение наших граждан растет, контактируя с ней. Все это время они подсознательно воспринимают образы и смыслы, которые она несет. В годы независимости дизайн украинских банкнот определенным образом обновлялся и модернизировался, в частности дополнялся новыми элементами защиты, что важно прежде всего с точки зрения защищенности банкнот. Однако ни разу не было дискуссии о кардинальном переосмыслении их визуальной стилистики.

Я очень хотел бы этой дискуссии. Сейчас Украина проходит трудный определяющий момент своей истории. Мы, наши родители и дети непосредственно причастны к созданию этой истории. И у нас точно есть право голоса для определения базовых символов, образов и смыслов, определяющих нашу страну на десятилетие вперед.

В то же время в Европе сейчас идет такой процесс. Процесс этот длительный, рассчитанный на 5 лет. Предусматриваются и экспертные дискуссии, и общественные обсуждения, и взвешенные спланированные шаги. Что мне показалось интересным, это то, что европейцы никогда не ограничивались историческими фигурами, а темы, отбираемые для банкнот, посвящены смыслам: объединяющим ценностям, будущему, европейской культуре, идентичности, безбарьерности и т.д.

На сегодняшний день у нас нет планов по обновлению банкнотного ряда, однако мы внимательно следим за процессом обновления дизайна евро, чтобы учесть опыт ЕС в своей работе.

Андрей Пышный. Фото: НБУ

В то же время мы активно применяем практику наших европейских партнеров, используя монеты как средство коммуникации с гражданами, как средство фиксации исторических событий и фактов. Возможно, вы уже видели в обращении памятные монеты номиналом 10 гривен из серии, посвященной Вооруженным Силам Украины. Эти монеты чеканят миллионными тиражами. Они обращаются, попадают в кошельки и карманы украинцев. Вы можете показать их ребенку: вот ПВО, вот Силы поддержки, а знаешь ли ты что-нибудь о них, давай вместе прочтем…

Монета "ПВО". Фото: НБУ

Это монеты, которые уже рассказывают современную историю. Это важный канал донесения до общества ценностных вещей, кроме, так сказать, выполнения простой утилитарной функции монет.

Ко Дню Независимости Украины было сообщение и об обновлении банкнот, так что их это тоже коснулось?

Как раз хотел об этом сказать. Это было не обновление, а скорее определенная модификация существующего дизайна. Этот достаточно быстрый и важный шаг, который мы могли и должны были сделать. На каждой банкноте теперь будет лозунг современной Украины, известный во всем мире: "Слава Украине! Героям слава!". Мы с вами здороваемся сейчас этими словами. Мировые лидеры уже выучили, как они произносятся на украинском. Это наш лозунг! Как и предполагал Степан Бандера, пришло то время "…когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать: "Героям слава!"

А вот насчет памятных монет и банкнот – они в принципе должны быть уникальными. За время, когда вы возглавляете НБУ, их дизайн стал несколько иным, чем тот, к которому мы привыкли. Его, бывает, критикуют. Как относитесь к этому, к критике в целом и каковы планы на будущее?

Это у нас будет долгий разговор. Ведь я о каждой памятной банкноте или монете могу рассказать всю историю. Важно понимать, что монета не только должна передавать изображения предмета или человека. А быть продуктом глубокой рефлексии художника по поводу явления или события, которому она посвящена. Глядя на монету, вы должны искать эти смыслы, углубляться в них. Это не "соцреализм", нет, мы уже умеем делать гораздо более содержательные, художественные вещи.

У нас есть художественный коллектив, который сотрудничает с Национальным банком годами. Также появляются новые имена. Мы стали приглашать к сотрудничеству современных украинских художников.

Есть две монеты, за которые нас критиковали в прошлом году больше всего. Первая – монета, посвященная энергетикам, – "Страна супергероев. Спасибо энергетикам". Вторая, которую мы изготовили в честь 32-й годовщины Независимости Украины, – "Смелость быть. UA". Расскажу о них, потому что их судьба взаимосвязана. Дизайн для монеты "Смелость быть. UA" появился за 48 часов, почти в канун праздника. Хотя обычно над ним несколько авторов могут работать месяцами.

В прошлом году возникла ситуация, когда ни один из представленных на рассмотрение дизайнов не был приемлем. Да, тема очень сложная. Как изобразить "смелость" – всех и каждого в отдельности, изобразить устойчивость украинского народа? Мы уже готовы были даже отказаться от чеканки монеты, понимая, что достойного варианта у нас не было. Но решили собраться в субботу и подискутировать об этой ситуации, о наших взглядах и подходах с авторами эскизов, с которыми НБУ имеет очень продолжительный опыт сотрудничества. Тогда на встречу пришли братья Харуки и Таран. Мы многое обсуждали, смотрели на опыт иностранных коллег.

И именно в это время на эту встречу мне принесли вариант эскиза для монеты "Страна супергероев. Спасибо энергетикам", автором которого был Сергей Майдуков. Убежден, что этот эскиз стал определенным вдохновением для всех. Это не оставило сомнений, что мы можем и готовы работать по-другому.

После этого художники буквально через день вернулись с новым дизайном монеты "Смелость быть. UA". Если вы не видели ее, она стоит этого! Лезвие, символизирующее нашу борьбу, на его острие Тризуб, а на зеркальном фоне нашей монеты каждый сможет увидеть свое лицо. Это то, к чему мы стремились, чтобы каждый украинец почувствовал себя частью смелой, несокрушимой Украины.

Смелость быть. UA. Графика НБУ

Серебряная памятная монета "Смелость быть. UA" вошла в десятку лучших монет мира, возглавив номинацию "Лучшая монета о современном событии" по итогам международного монетного конкурса "Монета года". Мы гордимся этим невероятно! Ведь на этот конкурс было подано около 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году. И украинская монета – среди десяти лучших.

Это вызывает гордость. А что касается критики, как к ней относитесь? Вас за нее критиковали?

И за нее, и за памятную монету, посвященную энергетикам. По сути, дизайном монеты "Страна супергероев. Спасибо энергетикам" мы атаковали определенные привычные стандарты и вывели часть нумизматов из зоны комфорта. Получили даже не критику, а хейт.

Монета полна аллегорий. Стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины, воплощена в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну. Он сияет, несмотря на вражеские ракетные обстрелы, как восход Солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи.

Мы показали монету представителям художественных кругов, галеристам – все в один голос сказали, что она неотразима. Подали ее также на международный конкурс, который я уже упоминал. И знаете, каков результат? Она вошла в десятку лучших монет в номинации "Самая художественная монета". Так что именно она среди лучших монет мира по художественной реализации замысла: когда есть смысл, рефлексия, художественный поиск.

Похоже, вы восхищаетесь каждой из выпущенных Национальным банком монет. Есть ли у вас как председателя НБУ любимая монета или банкнота? Какая и почему?

Это, наверное, самый сложный вопрос для меня сегодня (улыбается). Понимаете, на самом деле для меня уникальна каждая монета. Потому что я знаю, как она рождается, в чем ее уникальность, ее индивидуальный уникальный дизайн, смыслы, которые она несет. Могу рассказывать об этом часами. Например, возьмем памятную монету "Украинский язык". На ее аверсе – гнездо как метафора дома. В нем птичка – соловушка. Это также образ – "мови солов'їної". И еще буква "Ї". Такой буквы нет больше ни в одном языке мира. На реверсе монеты – буквы украинского алфавита. Когда нам презентовали дизайн, всем очень понравилось, мы его быстро одобрили.

Монета "Украинский язык". Фото: НБУ

Но наши наблюдательные нумизматы после того, как ее выпустили в обращение, сказали, что… там не хватает одной буквы. Проверили – действительно не хватает.

Монета "Украинский язык". Фото: НБУ

Но ведь вопрос не в отсутствии или наличии всех букв украинского алфавита на монете, поскольку это в первую очередь определенная стилизация.

Хотя теперь монета превратилась в своеобразный квест. У кого есть дети, покажите им и попросите найти, какой буквы не хватает. Гарантирую, будете иметь 30 минут тишины. Или наша новая монета "Плентанизм". Она посвящена уникальной технике, в которой работает украинский художник, гений ХХ века Иван Марчук. На монете изображен фрагмент его картины 1992 года "Пробуждение". Она является метафорой пробуждения Украины: просыпающаяся молодая девушка-весна, словно проступающая среди запутанных пут.

Монета "Плентанизм". Фото: НБУ

Наверное, сегодня эта монета – моя самая любимая! Даже в ее упаковке нет ничего лишнего, она, как драгоценность, как книга, которую раскрываешь и читаешь.

Несколько лет назад НБУ наконец-то запустил интернет-магазин для продажи нумизматической продукции. Это упростило продажу монет, убрало спекуляции вокруг этого?

Интернет-магазин – это был частный вызов. В том виде, в каком он функционировал два года назад, интернет-магазин не мог удовлетворить потребности наших клиентов. Более того, создавал постоянную волну репутационных рисков. Мы с командой много над этим работали. Не могу сказать, что все вопросы сейчас решены, мы продолжаем его усовершенствовать.

Однако те, кто пользуется нашим интернет-магазином, должны понимать, что количество монет, представленных в нем, ограничено. А желающих их приобрести значительно больше. Тем не менее мы построили алгоритмы, которые дают возможность нумизматам все же успеть купить желанную монету и в основном отсеивать ботов. В то же время меняется не только интернет-магазин, но и взаимодействие Национального банка с банками-дистрибьюторами. Удовлетворить весь спрос через интернет магазин мы не можем физически. Поэтому стараемся создать соответствующие прозрачные конкурентные механизмы.

А какая самая дорогая монета, которую выпускал НБУ?

Это была монета "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 г." из золота весом в 0,5 кг. Тираж ее чуть больше 100 штук. На момент выпуска она стоила около 350 000 грн. Сейчас на вторичном рынке, думаю, ее стоимость составляет несколько миллионов гривен.

Будет ли банкнота номиналом в 5 000 гривен? (условный эквивалент 100 дол. США)

Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодняшний день существующие номиналы полностью соответствуют текущей ситуации.

Заменят ли когда-нибудь цифровые деньги наличные? На какой стадии серийный выпуск е-гривны? Зачем она нужна?

Центральные банки активно изучают возможность выпуска собственных цифровых денег. Это путь, который проходят многие страны.

История цифровой гривны начинается с 2016 года. В 2018 году состоялся первый пилотный проект, он был закрытым, с ограниченным объемом эмиссии, количеством потребителей и операций.

С учетом полученных результатов мы продолжили исследование и сейчас планируем провести еще один пилот (открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка) для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривны в Украине. Главное, где она может использоваться, – в розничных платежах, особенно тех, которые связаны с программированностью платежных операций.

Должен заверить, что е-гривна будет дополнением к наличной и безналичной форме гривны, а не их заменой. Пользователи смогут самостоятельно, без ограничений выбирать, как производить расчеты: наличной или безналичной, в том числе цифровой.

Несмотря на военное положение, мы продолжаем изучать целесообразность внедрения е-гривны и анализируем мировой опыт. Принимать решения будем, в том числе, с учетом результатов пилотного проекта Digital euro, учитывая четко определенный путь Украины в ЕС.

Так что мы не останавливаемся. Напротив, тщательно готовимся к тому, чтобы максимально отработать все необходимые технологические и нормативные вопросы, провести анализ влияния на финансовую устойчивость и монетарную политику. И вопросы, связанные с безопасностью, удобством, удовлетворением потребностей пользователей, адаптацией цифровых денег к требованиям ЕС.