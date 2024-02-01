Евросоюз возобновил финансовую помощь Украине. Будет 50 млрд евро на четыре года

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Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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"У нас есть соглашение. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины", — написал он в X (Twitter).

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предполагающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

По его условиям, Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки комиссией выполнения соответствующих условий.

Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет отчислять соответствующую сумму по платежу. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить отчисленную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.

Ukraine Facility состоит из трех частей:

→ 39 млрд евро бюджетной поддержки;

→ 8 млрд евро инвестиционного инструмента для покрытия рисков;

→ 3 млрд евро технической поддержки, в том числе на покрытие процентов по кредитам.

Украина рассчитывает, что первый транш в размере 4,5 млрд евро будет в марте.

29 декабря Кабинет министров завершил подготовку "Плана Украины", необходимого для получения финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.