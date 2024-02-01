Евросоюз возобновил финансовую помощь Украине. Будет 50 млрд евро на четыре года
Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
We have a deal. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.
This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предполагающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.
По его условиям, Украина будет получать транши по фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки комиссией выполнения соответствующих условий.
Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет отчислять соответствующую сумму по платежу. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить отчисленную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.
Ukraine Facility состоит из трех частей:
→ 39 млрд евро бюджетной поддержки;
→ 8 млрд евро инвестиционного инструмента для покрытия рисков;
→ 3 млрд евро технической поддержки, в том числе на покрытие процентов по кредитам.
Украина рассчитывает, что первый транш в размере 4,5 млрд евро будет в марте.
29 декабря Кабинет министров завершил подготовку "Плана Украины", необходимого для получения финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
- Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.