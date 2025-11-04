Совет ЕС одобрил пятый транш Ukraine Facility: сумма – 1,8 млрд евро

Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза во вторник, 4 ноября, утвердил выплату пятого платежа Украине размером около 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Деньги выделят в ближайшее время в виде безвозвратной помощи и займов, говорится на сайте Совета ЕС.

Выплата стала возможной после того, как Украина выполнила девять шагов, необходимых для пятого транша, а также один невыполненный шаг из четвертого транша.

Деньги направят прежде всего на поддержку макрофинансовой стабильности и обеспечение работы государственного управления.

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает финансирование до 50 миллиардов евро в форме грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го по 2027 год. Из этой суммы до 32 миллиардов евро ориентировочно предназначено для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане Украины.

С момента запуска программы Украина уже получила: 6 миллиардов евро в качестве промежуточного финансирования, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования, четыре транша по 4,2 миллиарда, 4,1 миллиарда, 3,5 миллиарда і 3,2 миллиарда евро. Деньги выделяют на квартальной основе.