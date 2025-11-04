Рада ЄС схвалила п'ятий транш Ukraine Facility: сума – 1,8 млрд євро

Фото: depositphotos.com

Рада Європейського Союзу в вівторок, 4 листопада, затвердила виплату п'ятого платежу Україні розміром близько 1,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші виділять найближчим часом у вигляді безповоротної допомоги та позик, йдеться на сайті Ради ЄС.

Виплата стала можливою після того, як Україна виконала дев'ять кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу.

Гроші спрямують передусім на підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення роботи державного управління.

Програма Ukraine Facility набрала чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року. З цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані України.

З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 мільярдів євро як проміжне фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування, чотири транші по 4,2 мільярда, 4,1 мільярда, 3,5 мільярда і 3,2 мільярда євро. Гроші виділяють на квартальній основі.