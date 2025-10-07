Міжнародні резерви України зросли до $46,5 млрд. Це майже рекорд

Україна нарощує міжнародні резерви шляхом міжнародної допомоги і зменшення попиту на валюту

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2025 року становили $46,5 млрд, що на 1,1% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.

Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку на 15% – до $2,28 млрд.

На валютні рахунки уряду в НБУ у вересні надійшло $2,9 млрд. Зокрема, 10 вересня Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на $1,17 млрд.

Ще $1,43 млрд Україна отримала через Світовий банк, а $298,4 млн – від продажу державних облігацій.

Водночас Україна виплатила $563,6 млн за обслуговування державного боргу в іноземній валюті й окремо 254,4 млн – за боргами перед Міжнародним валютним фондом.

У вересні, порівняно з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку скоротився на 15% – до $2,9 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.