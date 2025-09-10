Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш, забезпечений доходами від активів Росії

Фото: depositphotos.com

У середу, 10 вересня, Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його сума становить 1 мільярд євро, повідомило Міністерство фінансів.

"Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", – прокоментувала новий транш прем'єрка Юлія Свириденко.

Отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету, такі як соціальні виплати, відновлення критично важливої інфраструктури та підтримку економіки.

Механізм ERA передбачає надання Україні $50 мільярдів, які забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро, з яких 10 млрд євро вже надійшли до держбюджету.

Європейський Союз – головний донор України. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, "ніхто не зробив такого великого внеску, як Європа". Загальна сума військової та фінансової допомоги від Євросоюзу становить майже 170 мільярдів євро.