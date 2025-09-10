Украина получила от Евросоюза восьмой транш, обеспеченный доходами от активов России

Фото: depositphotos.com

В среду, 10 сентября, Украина получила от Евросоюза восьмой транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его сумма составляет 1 миллиард евро, сообщило Министерство финансов.

"Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", – прокомментировала новый транш премьер Юлия Свириденко.

Полученные средства позволят профинансировать приоритетные расходы бюджета, такие как социальные выплаты, восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку экономики.

Механизм ERA предусматривает предоставление Украине $50 миллиардов, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро, из которых 10 млрд евро уже поступили в госбюджет.

Европейский Союз – главный донор Украины. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "никто не сделал такого большого вклада, как Европа". Общая сумма военной и финансовой помощи от Евросоюза составляет почти 170 миллиардов евро.