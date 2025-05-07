Резерви України зросли до $46,7 млрд – новий історичний максимум

Фото: НБУ

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України збільшилися до $46,68 мільярда, це новий історичний рекорд. Зростання за місяць становило понад $4 мільярди, або 10,2%, йдеться на сайті НБУ.

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Таке стрімке збільшення резервів у квітні пояснюється великими траншами фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Резерви НБУ в 2010-2025 роках (Джерело: НБУ)

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,86 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,29 млрд – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку і $192 мільйони – від розміщення валютних ОВДП.

Ще один транш – британський кредит на суму $992 млн – не зарахували до міжнародних резервів України через його обмежене цільове призначення.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу становили $517,9 мільйона, ще $82,1 мільйона Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

У квітні чистий продаж валюти за операціями Національного банку продовжив зменшуватися й становив $2,2 мільярда – на 17,1% менше, ніж у попередньому місяці.

Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення резервів на $742,5 мільйона.

Поточний рівень резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.