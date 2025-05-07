Резерви України зросли до $46,7 млрд – новий історичний максимум
Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України збільшилися до $46,68 мільярда, це новий історичний рекорд. Зростання за місяць становило понад $4 мільярди, або 10,2%, йдеться на сайті НБУ.
Таке стрімке збільшення резервів у квітні пояснюється великими траншами фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,86 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,29 млрд – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку і $192 мільйони – від розміщення валютних ОВДП.
Ще один транш – британський кредит на суму $992 млн – не зарахували до міжнародних резервів України через його обмежене цільове призначення.
Виплати за обслуговування та погашення державного боргу становили $517,9 мільйона, ще $82,1 мільйона Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.
У квітні чистий продаж валюти за операціями Національного банку продовжив зменшуватися й становив $2,2 мільярда – на 17,1% менше, ніж у попередньому місяці.
Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення резервів на $742,5 мільйона.
Поточний рівень резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
- НБУ очікує, що цього року Україна може отримати суттєвіші, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної фінансової допомоги внаслідок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans. Цих грошей буде достатньо не лише для фінансування дефіциту бюджету цього року, але й для формування запасу для державних фінансів на наступний рік, коли обсяги зовнішньої допомоги, ймовірно, почнуть зменшуватися.
- Значні цьогорічні надходження дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до $58 млрд у 2025 році.