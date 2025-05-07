Резервы Украины выросли до $46,7 млрд – новый исторический максимум

Фото: НБУ

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины увеличились до $46,68 миллиарда, это новый исторический рекорд. Рост за месяц составил более $4 миллиарда, или 10,2%, говорится на сайте НБУ.

Такое стремительное увеличение резервов в апреле объясняется крупными траншами финансовой помощи международным партнерам.

Резервы НБУ в 2010-2025 годах (Источник: НБУ)

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,86 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,29 млрд – от международных партнеров через счета Всемирного банка и $192 миллиона – от размещения валютных ОВГЗ.

Еще один транш – британский кредит на сумму $992 млн – не зачислили в международные резервы Украины из-за его ограниченного целевого назначения.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга составили $517,9 миллиона, еще $82,1 миллиона Украина уплатила Международному валютному фонду.

В апреле чистая продажа валюты по операциям Национального банка продолжила уменьшаться и составила $2,2 миллиарда – на 17,1% меньше, чем в предыдущем месяце.

Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению резервов на $742,5 миллиона.

Нынешний уровень резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.