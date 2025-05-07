Резервы Украины выросли до $46,7 млрд – новый исторический максимум
По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины увеличились до $46,68 миллиарда, это новый исторический рекорд. Рост за месяц составил более $4 миллиарда, или 10,2%, говорится на сайте НБУ.
Такое стремительное увеличение резервов в апреле объясняется крупными траншами финансовой помощи международным партнерам.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,86 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,29 млрд – от международных партнеров через счета Всемирного банка и $192 миллиона – от размещения валютных ОВГЗ.
Еще один транш – британский кредит на сумму $992 млн – не зачислили в международные резервы Украины из-за его ограниченного целевого назначения.
Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга составили $517,9 миллиона, еще $82,1 миллиона Украина уплатила Международному валютному фонду.
В апреле чистая продажа валюты по операциям Национального банка продолжила уменьшаться и составила $2,2 миллиарда – на 17,1% меньше, чем в предыдущем месяце.
Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению резервов на $742,5 миллиона.
Нынешний уровень резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.
- НБУ ожидает, что в этом году Украина может получить более существенные, чем ожидалось ранее, объемы международной финансовой помощи в результате более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans. Этих денег будет достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования запаса для государственных финансов на следующий год, когда объемы внешней помощи, вероятно, начнут уменьшаться.
- Значительные поступления в этом году позволят нарастить международные резервы Украины до $58 млрд в 2025 году.