Міжнародні резерви України наблизилися до рекорду: зростання за місяць – на 7%

Два транші Євросоюзу і зменшення попиту на валюту підштовхнули резерви України до зростання

Фото: пресслужба НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2025 року становили $46,03 млрд, що на 7% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.

Таке різке зростання пов'язане з отриманням Україною значних обсягів міжнародної допомоги, насамперед від Європейського Союзу, який 22 серпня перерахував 3,05 млрд євро кредиту в межах інструменту Ukraine Facility (четвертий транш) та 1 млрд євро у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (сьомий транш).

Ще $1,06 млрд Україна отримала через Світовий банк, а $395 млн – від продажу державних облігацій.

Водночас Україна виплатила $620 млн за обслуговування державного боргу в іноземній валюті й окремо $427 млн – за боргами перед Міжнародним валютним фондом.

У серпні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку скоротився на 22% – до $2,7 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.