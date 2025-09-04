Міжнародні резерви України наблизилися до рекорду: зростання за місяць – на 7%
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2025 року становили $46,03 млрд, що на 7% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.
Таке різке зростання пов'язане з отриманням Україною значних обсягів міжнародної допомоги, насамперед від Європейського Союзу, який 22 серпня перерахував 3,05 млрд євро кредиту в межах інструменту Ukraine Facility (четвертий транш) та 1 млрд євро у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (сьомий транш).
Ще $1,06 млрд Україна отримала через Світовий банк, а $395 млн – від продажу державних облігацій.
Водночас Україна виплатила $620 млн за обслуговування державного боргу в іноземній валюті й окремо $427 млн – за боргами перед Міжнародним валютним фондом.
У серпні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку скоротився на 22% – до $2,7 млрд.
За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.
- Нинішній розмір міжнародних резервів близький до історичного максимуму, встановленого у квітні. Він підтримується зовнішньою допомогою, яка з 2026 року почне зменшуватися.
- Прогноз НБУ на кінець 2025 року – близько $53,7 млрд міжнародних резервів.
Коментарі (0)