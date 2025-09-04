Международные резервы Украины приблизились к рекорду: рост за месяц – на 7%

Два транша Евросоюза и уменьшение спроса на валюту подтолкнули резервы Украины к росту

Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2025 года составили $46,03 млрд, что на 7% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил НБУ на своем сайте.

Такой резкий рост связан с получением Украиной значительных объемов международной помощи, прежде всего от Европейского Союза, который 22 августа перечислил 3,05 млрд евро кредита в рамках инструмента Ukraine Facility (четвертый транш) и 1 млрд евро в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (седьмой транш).

Еще $1,06 млрд Украина получила через Всемирный банк, а $395 млн – от продажи государственных облигаций.

В то же время Украина выплатила $620 млн за обслуживание государственного долга в иностранной валюте и отдельно $427 млн – по долгам перед Международным валютным фондом.

В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка сократилась на 22% – до $2,7 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.