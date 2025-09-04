За шесть месяцев 2025 года украинцы потратили за границей $5,6 млрд, что немного меньше, чем за первое полугодие 2024 года – $6,4 млрд.

Ежегодно украинцы тратят миллиарды долларов за пределами страны, но суммы постепенно уменьшаются. Больше всего денег остается в странах ЕС, где наши соотечественники совершают покупки, пользуются услугами или снимают наличные.

