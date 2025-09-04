Инфографика
$5,6 млрд за полгода: где и сколько украинцы тратят за границей
За шесть месяцев 2025 года украинцы потратили за границей $5,6 млрд, что немного меньше, чем за первое полугодие 2024 года – $6,4 млрд.
Ежегодно украинцы тратят миллиарды долларов за пределами страны, но суммы постепенно уменьшаются. Больше всего денег остается в странах ЕС, где наши соотечественники совершают покупки, пользуются услугами или снимают наличные.
Где и сколько денег тратят украинцы – читайте в материале LIGA.net
