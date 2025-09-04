Інфографіка
$5,6 млрд за пів року: де і скільки українці витрачають за кордоном
За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.
Українці щороку витрачають мільярди доларів за межами країни, але суми поступово зменшуються. Найбільше грошей осідає у країнах ЄС, де співвітчизники роблять покупки, послуги чи знімають готівку.
Де та скільки грошей витрачають українці – читайте у матеріалі LIGA.net
