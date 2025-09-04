За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.

Українці щороку витрачають мільярди доларів за межами країни, але суми поступово зменшуються. Найбільше грошей осідає у країнах ЄС, де співвітчизники роблять покупки, послуги чи знімають готівку.

