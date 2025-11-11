Імпорт України вдвічі перевищив експорт: дефіцит за десять місяців – понад $34 млрд
Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд, повідомила у вівторок Державна митна служба.
Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.
Основні постачальники товарів в Україну, порівнюючи з 2024 роком, не змінилися: Китай – $15,1 млрд, Польща – $6,4 млрд, Німеччина – $5,4 млрд. Основний імпорт становлять машини й устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари.
Експортували з України найбільше до Польщі – на $4,2 млрд, Туреччини – на $2,2 млрд, Німеччини – на $2 млрд. Торік перша трійка була дещо іншою: Польща, Німеччина, Іспанія.
До трійки найбільш продаваних товарів з України входять:
→ продовольчі товари – $18,2 млрд (суттєве падіння проти попереднього року – на 10%);
→ метали та вироби з них – $3,9 млрд;
→ машини, устаткування та транспорт – $3,1 млрд.
- Національний банк очікує, що проблема рекордного торговельного дефіциту (перевищення імпорту над експортом) розв'яжеться природним шляхом після війни, але вважає, що влада могла б зайняти активнішу позицію й підвищити податки на некритичний імпорт.
