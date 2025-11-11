Імпорт України вдвічі перевищив експорт: дефіцит за десять місяців – понад $34 млрд

Україна у січні-жовтні імпортувала товарів на $67,8 млрд, експортувала – лише на $33,2 млрд

Фото: EPA

Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд, повідомила у вівторок Державна митна служба.

Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.

Основні постачальники товарів в Україну, порівнюючи з 2024 роком, не змінилися: Китай – $15,1 млрд, Польща – $6,4 млрд, Німеччина – $5,4 млрд. Основний імпорт становлять машини й устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари.

Джерело: Державна митна служба

Експортували з України найбільше до Польщі – на $4,2 млрд, Туреччини – на $2,2 млрд, Німеччини – на $2 млрд. Торік перша трійка була дещо іншою: Польща, Німеччина, Іспанія.

До трійки найбільш продаваних товарів з України входять:

→ продовольчі товари – $18,2 млрд (суттєве падіння проти попереднього року – на 10%);

→ метали та вироби з них – $3,9 млрд;

→ машини, устаткування та транспорт – $3,1 млрд.