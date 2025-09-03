НБУ знову запропонував розглянути можливість збільшення податків на некритичний імпорт
Національний банк очікує, що проблема рекордного торговельного дефіциту (перевищення імпорту над експортом) розв'яжеться природним шляхом після війни, але вважає, що влада могла б зайняти активнішу позицію й підвищити податки на некритичний імпорт. Про це сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.
Він пояснив, що рекордне від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі стало наслідком війни: експорт скоротився через втрату виробничих потужностей і логістичні проблеми, а імпорт зріс через оборонні потреби, відбудови об'єктів енергетики та нерухомості. Зростання споживчого імпорту відіграє меншу роль.
"Чи є це проблемою? Сподіваємося, що в середньостроковій перспективі ми цю ситуацію вирішимо природним шляхом: за рахунок зниження безпекових ризиків, зменшення потреб в імпорті продукції, пов'язаної з ОПК, та водночас зростання потенціалу внутрішнього виробництва, в тому числі в енергетичному секторі, і поступового відновлення експортних спроможностей. Якщо це відбуватиметься природним шляхом, то, на нашу думку, це не є великою проблемою", – сказав він.
Ніколайчук наголосив, що зростання зовнішньоторговельного дефіциту викликане структурними проблемами, а не валютною політикою, і розв'язувати структурні проблеми через валютну політику за достатнього рівня міжнародних резервів було б неправильно.
"Що ми насправді бачимо у якості потенційного пом'якшувального фактора – це активніша політика уряду через мита чи немитні бар'єри, через певні податки на ту продукцію, яку ми імпортуємо і яка не є критичною в умовах воєнного стану", – сказав Ніколайчук.
Він додав, що торговельний дефіцит стане проблемою, якщо він не буде підкріплений підтримкою від міжнародних партнерів.
- У березні 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада тимчасово скасувала податки на імпорт, після чого в Україну, попри війну, почали масово завозити некритичні товари, такі як автомобілі, молюски, хутро тощо. З липня 2022 року Рада повернула податки на імпорт.
- Попри це, торговий баланс продовжив погіршуватися, і в червні 2025 року імпорт перевищив експорт на суму понад $5 млрд.
Коментарі (0)