НБУ знову запропонував розглянути можливість збільшення податків на некритичний імпорт

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк очікує, що проблема рекордного торговельного дефіциту (перевищення імпорту над експортом) розв'яжеться природним шляхом після війни, але вважає, що влада могла б зайняти активнішу позицію й підвищити податки на некритичний імпорт. Про це сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

Він пояснив, що рекордне від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі стало наслідком війни: експорт скоротився через втрату виробничих потужностей і логістичні проблеми, а імпорт зріс через оборонні потреби, відбудови об'єктів енергетики та нерухомості. Зростання споживчого імпорту відіграє меншу роль.

"Чи є це проблемою? Сподіваємося, що в середньостроковій перспективі ми цю ситуацію вирішимо природним шляхом: за рахунок зниження безпекових ризиків, зменшення потреб в імпорті продукції, пов'язаної з ОПК, та водночас зростання потенціалу внутрішнього виробництва, в тому числі в енергетичному секторі, і поступового відновлення експортних спроможностей. Якщо це відбуватиметься природним шляхом, то, на нашу думку, це не є великою проблемою", – сказав він.

Ніколайчук наголосив, що зростання зовнішньоторговельного дефіциту викликане структурними проблемами, а не валютною політикою, і розв'язувати структурні проблеми через валютну політику за достатнього рівня міжнародних резервів було б неправильно.

"Що ми насправді бачимо у якості потенційного пом'якшувального фактора – це активніша політика уряду через мита чи немитні бар'єри, через певні податки на ту продукцію, яку ми імпортуємо і яка не є критичною в умовах воєнного стану", – сказав Ніколайчук.

Він додав, що торговельний дефіцит стане проблемою, якщо він не буде підкріплений підтримкою від міжнародних партнерів.