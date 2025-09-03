НБУ снова предложил рассмотреть возможность повышения налогов на некритический импорт

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк ожидает, что проблема рекордного торгового дефицита (превышение импорта над экспортом) решится естественным путем после войны, но считает, что власть могла бы занять более активную позицию и повысить налоги на некритический импорт. Об этом сказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфаксу-Украина.

Он пояснил, что рекордное отрицательное сальдо внешней торговли стало следствием войны: экспорт сократился из-за потери производственных мощностей и логистических проблем, а импорт вырос из-за оборонных нужд, восстановления объектов энергетики и недвижимости. Рост потребительского импорта играет меньшую роль.

"Является ли это проблемой? Надеемся, что в среднесрочной перспективе мы эту ситуацию решим естественным путем: за счет снижения рисков безопасности, уменьшения потребностей в импорте продукции, связанной с ОПК, и одновременно роста потенциала внутреннего производства, в том числе в энергетическом секторе, и постепенного восстановления экспортных возможностей. Если это будет происходить естественным путем, то, по нашему мнению, это не является большой проблемой", – сказал он.

Николайчук подчеркнул, что рост внешнеторгового дефицита вызван структурными проблемами, а не валютной политикой, и решать структурные проблемы через валютную политику при достаточном уровне международных резервов было бы неправильно.

"Что мы на самом деле видим в качестве потенциального смягчающего фактора – это активная политика правительства через пошлины или нетаможенные барьеры, через определенные налоги на ту продукцию, которую мы импортируем и которая не является критической в условиях военного положения", – сказал Николайчук.

Он добавил, что торговый дефицит станет проблемой, если он не будет подкреплен поддержкой от международных партнеров.