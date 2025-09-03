НБУ снова предложил рассмотреть возможность повышения налогов на некритический импорт
Национальный банк ожидает, что проблема рекордного торгового дефицита (превышение импорта над экспортом) решится естественным путем после войны, но считает, что власть могла бы занять более активную позицию и повысить налоги на некритический импорт. Об этом сказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфаксу-Украина.
Он пояснил, что рекордное отрицательное сальдо внешней торговли стало следствием войны: экспорт сократился из-за потери производственных мощностей и логистических проблем, а импорт вырос из-за оборонных нужд, восстановления объектов энергетики и недвижимости. Рост потребительского импорта играет меньшую роль.
"Является ли это проблемой? Надеемся, что в среднесрочной перспективе мы эту ситуацию решим естественным путем: за счет снижения рисков безопасности, уменьшения потребностей в импорте продукции, связанной с ОПК, и одновременно роста потенциала внутреннего производства, в том числе в энергетическом секторе, и постепенного восстановления экспортных возможностей. Если это будет происходить естественным путем, то, по нашему мнению, это не является большой проблемой", – сказал он.
Николайчук подчеркнул, что рост внешнеторгового дефицита вызван структурными проблемами, а не валютной политикой, и решать структурные проблемы через валютную политику при достаточном уровне международных резервов было бы неправильно.
"Что мы на самом деле видим в качестве потенциального смягчающего фактора – это активная политика правительства через пошлины или нетаможенные барьеры, через определенные налоги на ту продукцию, которую мы импортируем и которая не является критической в условиях военного положения", – сказал Николайчук.
Он добавил, что торговый дефицит станет проблемой, если он не будет подкреплен поддержкой от международных партнеров.
- В марте 2022 года в начале полномасштабного вторжения Верховная Рада временно отменила налоги на импорт, после чего в Украину, несмотря на войну, начали массово завозить некритические товары, такие как автомобили, моллюски, мех и тому подобное. С июля 2022 года Рада вернула налоги на импорт.
- Несмотря на это, торговый баланс продолжил ухудшаться, и в июне 2025 года импорт превысил экспорт на сумму более $5 млрд.
Комментарии (0)