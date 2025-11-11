Импорт Украины вдвое превысил экспорт: дефицит за десять месяцев – более $34 млрд
В течение января-октября 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $67,8 млрд, а экспортировали – на $33,2 млрд, сообщила во вторник Государственная таможенная служба.
Товарооборот по сравнению с предыдущим годом вырос на 10% – с $92 млрд почти до $101 млрд. При этом отрицательное сальдо торговли увеличилось на 50% – до $34,6 млрд, и теперь импорт превышает экспорт более чем вдвое.
Основные поставщики товаров в Украину по сравнению с 2024 годом не изменились: Китай – $15,1 млрд, Польша – $6,4 млрд, Германия – $5,4 млрд. Основной импорт составляют машины и оборудование, химическая продукция и топливно-энергетические товары.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $4,2 млрд, Турцию – на $2,2 млрд, Германию – на $2 млрд. В прошлом году первая тройка была несколько иной: Польша, Германия, Испания.
В тройку самых продаваемых товаров из Украины входят:
→ продовольственные товары – $18,2 млрд (существенное падение по сравнению с предыдущим годом – на 10%);
→ металлы и изделия из них – $3,9 млрд;
→ машины, оборудование и транспорт – $3,1 млрд.
- Национальный банк ожидает, что проблема рекордного торгового дефицита (превышение импорта над экспортом) решится естественным путем после войны, но считает, что власти могли бы занять более активную позицию и повысить налоги на некритический импорт.
