Импорт Украины вдвое превысил экспорт: дефицит за десять месяцев – более $34 млрд

Украина в январе-октябре импортировала товаров на $67,8 млрд, экспортировала – только на $33,2 млрд

Фото: EPA

В течение января-октября 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $67,8 млрд, а экспортировали – на $33,2 млрд, сообщила во вторник Государственная таможенная служба.

Товарооборот по сравнению с предыдущим годом вырос на 10% – с $92 млрд почти до $101 млрд. При этом отрицательное сальдо торговли увеличилось на 50% – до $34,6 млрд, и теперь импорт превышает экспорт более чем вдвое.

Основные поставщики товаров в Украину по сравнению с 2024 годом не изменились: Китай – $15,1 млрд, Польша – $6,4 млрд, Германия – $5,4 млрд. Основной импорт составляют машины и оборудование, химическая продукция и топливно-энергетические товары.

Источник: Государственная таможенная служба

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $4,2 млрд, Турцию – на $2,2 млрд, Германию – на $2 млрд. В прошлом году первая тройка была несколько иной: Польша, Германия, Испания.

В тройку самых продаваемых товаров из Украины входят:

→ продовольственные товары – $18,2 млрд (существенное падение по сравнению с предыдущим годом – на 10%);

→ металлы и изделия из них – $3,9 млрд;

→ машины, оборудование и транспорт – $3,1 млрд.