Японія готова фінансувати Україну коштом заморожених активів Росії
Японія готова надати Україні кредит, використовуючи відсотки від заморожених російських активів. Токіо активно співпрацює з країнами G7 та Україною для втілення цієї ініціативи. Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі під час конференції Make Russia Pay, присвяченої питанню конфіскації російських активів, повідомляє РБК-Україна.
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"Щодо заморожених активів Росії, Японія співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб прискорити процес надання зовнішніх позик для збільшення фінансових надходжень до України. Я ще раз підтверджую, що Японія готова надати ці кредити", – підкреслив Кунінорі.
За словами посла, Японія вже надала Україні понад $12 млрд у вигляді двосторонньої допомоги і планує продовжити підтримку, особливо в енергетичному секторі, який є ключовим напередодні зими.
- У червні Японія ввела торговельні обмеження для китайських компаній у межах нового раунду санкцій проти осіб і підприємств, які підтримують війну Росії проти України.
- ЄС дає Україні 100 млн євро із доходів від заморожених активів РФ на ремонт енергетики.
- Україні не треба буде повертати новий кредит 35 млрд євро від ЄС. Міністерство фінансів заявило, що нову макрофінансову допомогу від Євросоюзу оплатить Росія.