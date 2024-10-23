Евросоюз окончательно утвердил предоставление до 35 млрд евро Украине
Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.
Одобрение пакета финансовой помощи Украине прошло по письменной процедуре.
Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Механизм ERA был согласован лидерами Большой семерки (G7) на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
Средства будут выдаваться до конца 2025 года.
Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США согласятся внести вклад в размере $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд).
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, бремя кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их за один раз.