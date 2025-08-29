Politico: ЕС хочет отдать 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины
Еврокомиссия разрабатывает схему передачи почти 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины после войны, пишет Politico.
Брюссель обсуждает возможность перевода этих средств в более рискованные инвестиции, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно усилить давление на Россию, которая отказывается прекращать войну.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы они способствовали обороне и восстановлению Украины".
Politico со ссылкой на ряд чиновников пишет, что активы могут перевести в "специальный целевой холдинг", который поддержат несколько стран ЕС и другие государства.
Эта опция не предусматривает немедленной конфискации, на чем настаивают страны Балтии, но против выступают Германия, Италия и Бельгия из-за юридических и финансовых рисков.
В субботу, 30 августа, главы МИД стран ЕС соберутся в Копенгагене, чтобы впервые официально обсудить дальнейшее использование доходов от российских активов.
- 11 августа сообщалось, что Европейский Союз получил третий перевод на сумму 1,6 млрд евро от замороженных активов Центрального банка России, которые будут предоставлены на поддержку Украины.
- В первом полугодии 2025 года ЕС перечислил Украине 10,1 млрд евро от доходов, полученных из замороженных активов Центрального банка России.
- Венгрия подала в суд против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира из-за использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.
