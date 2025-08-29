Politico: ЕС хочет отдать 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины
Разрушенные дома в Харькове (Фото: ЕРА)

Еврокомиссия разрабатывает схему передачи почти 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины после войны, пишет Politico.

Брюссель обсуждает возможность перевода этих средств в более рискованные инвестиции, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно усилить давление на Россию, которая отказывается прекращать войну.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы они способствовали обороне и восстановлению Украины".

Politico со ссылкой на ряд чиновников пишет, что активы могут перевести в "специальный целевой холдинг", который поддержат несколько стран ЕС и другие государства.

Эта опция не предусматривает немедленной конфискации, на чем настаивают страны Балтии, но против выступают Германия, Италия и Бельгия из-за юридических и финансовых рисков.

В субботу, 30 августа, главы МИД стран ЕС соберутся в Копенгагене, чтобы впервые официально обсудить дальнейшее использование доходов от российских активов.

  • 11 августа сообщалось, что Европейский Союз получил третий перевод на сумму 1,6 млрд евро от замороженных активов Центрального банка России, которые будут предоставлены на поддержку Украины.
  • В первом полугодии 2025 года ЕС перечислил Украине 10,1 млрд евро от доходов, полученных из замороженных активов Центрального банка России.
  • Венгрия подала в суд против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира из-за использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.
