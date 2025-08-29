Politico: ЕС хочет отдать 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины

ЕС приближается к использованию российских активов для восстановления Украины после завершения войны

Разрушенные дома в Харькове (Фото: ЕРА)

Еврокомиссия разрабатывает схему передачи почти 200 млрд евро замороженных активов РФ на восстановление Украины после войны, пишет Politico.

Брюссель обсуждает возможность перевода этих средств в более рискованные инвестиции, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно усилить давление на Россию, которая отказывается прекращать войну.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы они способствовали обороне и восстановлению Украины".

Politico со ссылкой на ряд чиновников пишет, что активы могут перевести в "специальный целевой холдинг", который поддержат несколько стран ЕС и другие государства.

Эта опция не предусматривает немедленной конфискации, на чем настаивают страны Балтии, но против выступают Германия, Италия и Бельгия из-за юридических и финансовых рисков.

В субботу, 30 августа, главы МИД стран ЕС соберутся в Копенгагене, чтобы впервые официально обсудить дальнейшее использование доходов от российских активов.