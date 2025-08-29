Міністри ЄС у суботу вперше обговорять новий план щодо активів Росії

ЄС наближається до використання російських активів для відбудови України після завершення війни

Зруйновані будівлі у Харкові (Фото: EPA)

Єврокомісія розробляє схему передання майже 200 млрд євро заморожених активів РФ на відновлення України після війни. У суботу її вперше обговорять на рівні міністрів, пише Politico.

Брюссель обговорює можливість переведення цих коштів у ризикованіші інвестиції, щоб отримати більший прибуток для України й водночас посилити тиск на Росію, яка відмовляється припиняти війну.

Читайте також Euroclear: новий план ЄС щодо активів Росії рівносильний експропріації

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб вони сприяли обороні та відбудові України".

Politico з посиланням на кількох чиновників пише, що активи можуть перевести у "спеціальний цільовий холдинг", який підтримають кілька країн ЄС та інші держави.

Ця опція не передбачає негайної конфіскації, на чому наполягають країни Балтії, але проти виступають Німеччина, Італія та Бельгія через юридичні та фінансові ризики.

У суботу, 30 серпня, глави МЗС країн ЄС зберуться в Копенгагені, щоб вперше офіційно обговорити подальше використання доходів від російських активів.