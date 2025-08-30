Каллас: заморожені активи не можна віддавати Росії, поки вона не виплатить репарації

Міністри закордонних справ ЄС зібралися на зустріч, щоб "глибоко зануритися" в питання російських активів

Кая Каллас (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Заморожені російські активи не повернуть Росії до тих пір, поки вона не виплатить Україні репарації за завдані збитки, сказала в суботу висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми проведемо глибоке занурення в питання заморожених активів. Є плюси й мінуси. Є деякі чутливі моменти щодо цього, але нам дійсно потрібно мати аргументи й провести дебати з цього приводу. Нам потрібна стратегія виходу, бо неможливо уявити, що у разі припинення вогню або мирної угоди ці активи повернуться Росії, якщо вона не заплатила за репарації", – сказала Каллас.

Читайте також Що являють собою російські активи в світі і як їх конфіскувати

На рахунках в Євросоюзі є близько 210 млрд євро заморожених російських активів, пише Reuters.

Україна та окремі країни ЄС, серед яких Польща, Латвія, Литва й Естонія, закликали ЄС конфіскувати активи та використати їх для підтримки України.

Однак більші держави, такі як Франція і Німеччина, а також Бельгія, яка утримує більшість активів, відхиляють ці заклики.

Вони ставлять під сумнів наявність правових підстав для конфіскації російських активів.