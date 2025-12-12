Орбан заявив про "брюссельську диктатуру" через голосування у ЄС щодо заморожування активів РФ

Фото: EPA / AARON SCHWARTZ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував керівництво Євросоюзу за письмове голосування щодо затвердження пропозиції Єврокомісії про заборону повернення Росії заморожених активів. Про це він заявив у Facebook.

Голосування Комітет постійних представників ЄС (Coreper) почав 11 грудня. Воно триватиме до 17.00 п’ятниці, 12 грудня, і стосується пропозиції Єврокомісії, яка ґрунтується на статті 122 Договору про ЄС, про заборону повернення Москві заморожених у юрисдикції ЄС активів. Ст. 122 стосується надзвичайних економічних ситуацій, і згідно з нею для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість голосів, а не консенсус.

За словами Орбана, голосування "завдасть непоправної шкоди" Євросоюзу.

"Предметом голосування є заморожені російські активи, щодо яких досі кожні пів року голосували країни-члени ЄС і ухвалювали одностайне рішення. Нинішньою процедурою брюссельці одним розчерком пера скасовують вимогу одностайності, що є очевидно незаконним", – заявив він.

Політик стверджує, що рішення "ліквідує верховенство права в Європейському Союзі та поставить європейських лідерів вище за правила".

"Це замінить верховенство права в Європейському Союзі верховенством бюрократів, тобто диктатурою Брюсселя. Угорщина протестує проти цього рішення та зробить усе, щоб відновити правовий стан", – додав він.