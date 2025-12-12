Орбан заявив про "брюссельську диктатуру" через голосування у ЄС щодо заморожування активів РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував керівництво Євросоюзу за письмове голосування щодо затвердження пропозиції Єврокомісії про заборону повернення Росії заморожених активів. Про це він заявив у Facebook.
Голосування Комітет постійних представників ЄС (Coreper) почав 11 грудня. Воно триватиме до 17.00 п’ятниці, 12 грудня, і стосується пропозиції Єврокомісії, яка ґрунтується на статті 122 Договору про ЄС, про заборону повернення Москві заморожених у юрисдикції ЄС активів. Ст. 122 стосується надзвичайних економічних ситуацій, і згідно з нею для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість голосів, а не консенсус.
За словами Орбана, голосування "завдасть непоправної шкоди" Євросоюзу.
"Предметом голосування є заморожені російські активи, щодо яких досі кожні пів року голосували країни-члени ЄС і ухвалювали одностайне рішення. Нинішньою процедурою брюссельці одним розчерком пера скасовують вимогу одностайності, що є очевидно незаконним", – заявив він.
Політик стверджує, що рішення "ліквідує верховенство права в Європейському Союзі та поставить європейських лідерів вище за правила".
"Це замінить верховенство права в Європейському Союзі верховенством бюрократів, тобто диктатурою Брюсселя. Угорщина протестує проти цього рішення та зробить усе, щоб відновити правовий стан", – додав він.
- Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.
- 10 грудня FT повідомляло, що країни ЄС готові в прискореному темпі ухвалити рішення щодо "безстрокового" заморожування російських активів, щоб не допустити вето з боку Угорщини.
- Рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує розглянути на саміті 18-19 грудня.
