Премьер Венгрии считает "незаконной" отмену требования о консенсусе в принятии решений по замороженным активам РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал руководство Евросоюза за письменное голосование по утверждению предложения Еврокомиссии о запрете возврата России замороженных активов. Об этом он заявил в Facebook.

Голосование Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) начал 11 декабря. Оно продлится до 17.00 пятницы, 12 декабря, и касается предложения Еврокомиссии, которое основывается на статье 122 Договора о ЕС, о запрете возврата Москве замороженных в юрисдикции ЕС активов. Ст. 122 касается чрезвычайных экономических ситуаций, и согласно ей для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов, а не консенсус.

По словам Орбана, голосование "нанесет непоправимый ущерб" Евросоюзу.

"Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым до сих пор каждые полгода голосовали страны-члены ЕС и принимали единогласное решение. Нынешней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отменяют требование единогласия, что является очевидно незаконным", – заявил он.

Политик утверждает, что решение "ликвидирует верховенство права в Европейском Союзе и поставит европейских лидеров выше правил".

"Это заменит верховенство права в Европейском Союзе верховенством бюрократов, то есть диктатурой Брюсселя. Венгрия протестует против этого решения и сделает все, чтобы восстановить правовое положение", – добавил он.