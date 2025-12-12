Орбан заявил о "брюссельской диктатуре" из-за голосования в ЕС по замораживанию активов РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал руководство Евросоюза за письменное голосование по утверждению предложения Еврокомиссии о запрете возврата России замороженных активов. Об этом он заявил в Facebook.
Голосование Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) начал 11 декабря. Оно продлится до 17.00 пятницы, 12 декабря, и касается предложения Еврокомиссии, которое основывается на статье 122 Договора о ЕС, о запрете возврата Москве замороженных в юрисдикции ЕС активов. Ст. 122 касается чрезвычайных экономических ситуаций, и согласно ей для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов, а не консенсус.
По словам Орбана, голосование "нанесет непоправимый ущерб" Евросоюзу.
"Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым до сих пор каждые полгода голосовали страны-члены ЕС и принимали единогласное решение. Нынешней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отменяют требование единогласия, что является очевидно незаконным", – заявил он.
Политик утверждает, что решение "ликвидирует верховенство права в Европейском Союзе и поставит европейских лидеров выше правил".
"Это заменит верховенство права в Европейском Союзе верховенством бюрократов, то есть диктатурой Брюсселя. Венгрия протестует против этого решения и сделает все, чтобы восстановить правовое положение", – добавил он.
- На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов Центробанка РФ для предоставления финансовой помощи Украине.
- 10 декабря FT сообщало, что страны ЕС готовы в ускоренном темпе принять решение о "бессрочном" замораживании российских активов, чтобы не допустить вето со стороны Венгрии.
- Решение по репарационному кредиту для Украины Евросоюз планирует рассмотреть на саммите 18-19 декабря.
