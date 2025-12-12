Росія намагається зірвати репараційний кредит: подала позов проти Euroclear

Центробанк РФ вимагатиме від бельгійського депозитарію компенсувати збитки. Позов розгляне суд у Москві

Фото: EPA

Центральний банк Росії у п'ятницю оголосив, що подає позов проти бельгійського депозитарію Euroclear в арбітражний суд Москви.

Пресслужба російського центробанку повідомила, що позов пов'язаний з неможливістю використання "грошових коштів і цінних паперів, що належать Банку Росії", а також із репараційним кредитом – механізмом використання російських активів на користь України, який розглядає Європейська комісія.

Російський центробанк вимагатиме від суду стягнути з Euroclear "завдані збитки". Їхня сума не повідомляється.

Euroclear зберігає у Росії близько 16 мільярдів євро клієнтських активів, що можуть бути конфісковані за рішенням суду.

Пропозиції Європейської комісії щодо російських активів передбачають, що жодне судове, арбітражне чи адміністративне рішення, отримане Росією або пов'язаними з нею особами, не буде визнано, введено в дію чи виконано в ЄС.

Саміт Євросоюзу розгляне пропозицією ЄК на саміті 18-19 грудня.