Офіційний курс євро в Україні оновив історичний рекорд
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Нацбанк України знизив офіційний курс гривні до євро на 17 грудня приблизно на півтори копійки – до 49,6684 грн за один євро. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Курс на вівторок, 16 грудня, встановлено на рівні 49,6549 грн за один євро.
Встановлений НБУ курс на 17 грудня є новим історичним максимумом вартості євро в Україні.
- 2 липня офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 49 грн.
- Євро влітку демонстрував найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
