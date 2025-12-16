Офіційний курс євро в Україні оновив історичний рекорд
Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України знизив офіційний курс гривні до євро на 17 грудня приблизно на півтори копійки – до 49,6684 грн за один євро. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Курс на вівторок, 16 грудня, встановлено на рівні 49,6549 грн за один євро.

Офіційний курс євро в Україні оновив історичний рекорд
Скриншот НБУ

Встановлений НБУ курс на 17 грудня є новим історичним максимумом вартості євро в Україні.

Читайте також
Офіційний курс долара в Україні знову оновив рекорд. Попередній протримався один день
НБУкурс євроєвро