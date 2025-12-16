Офіційний курс євро в Україні оновив історичний рекорд

Курс гривні до євро наближається до позначки у 50 грн

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України знизив офіційний курс гривні до євро на 17 грудня приблизно на півтори копійки – до 49,6684 грн за один євро. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Курс на вівторок, 16 грудня, встановлено на рівні 49,6549 грн за один євро.

Скриншот НБУ

Встановлений НБУ курс на 17 грудня є новим історичним максимумом вартості євро в Україні.

2 липня офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 49 грн.

Євро влітку демонстрував найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.