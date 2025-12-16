Официальный курс евро в Украине обновил исторический рекорд
Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины снизил официальный курс гривни к евро на 17 декабря примерно на полторы копейки – до 49,6684 грн за один евро. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Курс на вторник, 16 декабря, установлен на уровне 49,6549 грн за один евро.

Скриншот НБУ

Установленный НБУ курс на 17 декабря является новым историческим максимумом стоимости евро в Украине.

