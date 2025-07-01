Официальный курс евро в Украине впервые превысил 49 гривен
Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 49 гривен, свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 2 июля, гривня по отношению к евро подешевела на 42 копейки – до 49,40 грн/евро.
По отношению к доллару курс гривни снизился на 4 копейки и составляет 41,81 грн/дол.
Официальный курс гривни к евро пересек отметку в 48 грн 13 июня 2025 года.
- В последнее время евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет, поскольку инвесторы все чаще рассматривают его как альтернативу доллару США в условиях растущей глобальной неопределенности.
- Доллар США потерял более 10% в первом полугодии 2025 года – это худший старт года для американской валюты со времени краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году.