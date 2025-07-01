Официальный курс евро в Украине впервые превысил 49 гривен

Национальный банк установил официальные курсы на 2 июля. Гривня по отношению к евро подешевела на 42 копейки

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Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 49 гривен, свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 2 июля, гривня по отношению к евро подешевела на 42 копейки – до 49,40 грн/евро.

По отношению к доллару курс гривни снизился на 4 копейки и составляет 41,81 грн/дол.

Источник: НБУ

Источник: НБУ

Официальный курс гривни к евро пересек отметку в 48 грн 13 июня 2025 года.