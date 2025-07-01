Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 49 грн
Фото: Depositphotos

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 49 грн, свідчать дані на сайті Національного банку.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 2 липня, гривня щодо євро подешевшала на 42 коп. – до 49,40 грн/євро. 

Щодо долара курс гривні знизився на 4 коп. і становить 41,81 грн/дол.

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 49 грн
Джерело: НБУ
Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 49 грн
Джерело: НБУ

Офіційний курс гривні щодо євро перетнув позначку 48 грн 13 червня 2025 року.

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