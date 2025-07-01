Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 49 грн
Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 49 грн, свідчать дані на сайті Національного банку.
Згідно з офіційним курсом Національного банку України на 2 липня, гривня щодо євро подешевшала на 42 коп. – до 49,40 грн/євро.
Щодо долара курс гривні знизився на 4 коп. і становить 41,81 грн/дол.
Офіційний курс гривні щодо євро перетнув позначку 48 грн 13 червня 2025 року.
- Євро останнім часом демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, оскільки інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу для долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
- Долар США втратив понад 10% у першому півріччі 2025 року – це найгірший старт року для американської валюти з моменту краху системи Бреттон-Вудс у 1973 році.