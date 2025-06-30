Долар США переживає найгірший початок року з 1973-го – FT

Індекс долара впав більш ніж на 10% у I півріччі 2025 року через тарифи Трампа, зростання боргу та зниження ставок ФРС

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Долар США втратив понад 10% у першому півріччі 2025 року – це найгірший старт року для американської валюти з моменту краху системи Бреттон-Вудс у 1973 році. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, індекс долара, який відображає його курс відносно шести ключових валют (зокрема євро, єни та фунта), впав більш ніж на 10% з початку року. Основними причинами аналітики називають торговельну політику Дональда Трампа, зростання держборгу США та побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи.

"Долар став цапом-відбувайлом для непередбачуваної політики Трампа 2.0", – заявив Франческо Пезоле, валютний стратег ING.

На тлі очікуваного ухвалення нового "великого" податкового законопроєкту, який може збільшити держборг США на $3,2 трлн за 10 років, інвестори почали виходити з американських облігацій, що тисне на курс валюти. Крім того, очікується щонайменше п’ять знижень ключової ставки ФРС у 2025–2026 роках.

Попри те, що на початку року багато аналітиків прогнозували зміцнення долара, він суттєво ослаб. Наприклад, євро вже подорожчав до $1,17 – на 13% більше від початку року.

Тим часом великі інвестори – від пенсійних фондів до центральних банків – почали скорочувати доларову частку своїх резервів. Зростає попит на хеджування валютних ризиків та альтернативні "тихі гавані", як-от німецькі облігації й золото (яке оновило історичні максимуми).

Валюта США нині перебуває на найнижчому рівні за три роки. Деякі експерти очікують стабілізації, хоча попит на "короткі позиції" проти долара залишається високим.

Довідка Бреттон-Вудську валютну систему було запроваджено у 1944 році після Другої світової війни. Вона передбачала фіксацію обмінних курсів валют до долара США, а сам долар – до золота (за курсом $35 за унцію). Ця система закріпила роль долара як основної резервної валюти у світі. Проте з часом США почали нарощувати державні витрати (зокрема через війну у В’єтнамі) і випускати більше доларів, не підкріплених золотом. Це спричинило недовіру до стабільності долара. У 1971 році президент Річард Ніксон оголосив про тимчасове припинення конвертації долара в золото (так званий "шок Ніксона"). Це рішення фактично зруйнувало основний механізм системи. У 1973 році країни остаточно відмовилися від фіксованих курсів і перейшли до режиму плаваючих валют. Таким чином, Бреттон-Вудська система офіційно припинила існування. Це стало переломним моментом у світовій валютній історії й ознаменувало початок епохи ринкових курсів. Бреттон-Вудську валютну систему було запроваджено у 1944 році після Другої світової війни. Вона передбачала фіксацію обмінних курсів валют до долара США, а сам долар – до золота (за курсом $35 за унцію). Ця система закріпила роль долара як основної резервної валюти у світі. Проте з часом США почали нарощувати державні витрати (зокрема через війну у В’єтнамі) і випускати більше доларів, не підкріплених золотом. Це спричинило недовіру до стабільності долара. У 1971 році президент Річард Ніксон оголосив про тимчасове припинення конвертації долара в золото (так званий "шок Ніксона"). Це рішення фактично зруйнувало основний механізм системи. У 1973 році країни остаточно відмовилися від фіксованих курсів і перейшли до режиму плаваючих валют. Таким чином, Бреттон-Вудська система офіційно припинила існування. Це стало переломним моментом у світовій валютній історії й ознаменувало початок епохи ринкових курсів.