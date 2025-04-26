Гірше за Ніксона. Долар у перші 100 днів Трампа показав рекордне падіння

Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня, коли Трамп повернувся до Білого дому, і 25 квітня

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Долар США за перші 100 днів президентства Дональда Трампа продемонстрував найгірші показники з часів Річарда Ніксона, свідчать дані Bloomberg.

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Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня, коли Трамп повернувся до Білого дому, і 25 квітня 2025 року.

Зазвичай в останні десятиліття перші 100 днів президентства в США характеризувалися зміцненням національної валюти.

Президент Рік Зміна індексу долара (%) Рейган 1981 +10,3 Клінтон 1997 +6,2 Буш-молодший 2001 +4,6 Буш-старший 1989 +2,7 Обама 2013 +2,1 Байден 2021 +0,9 Буш-молодший 2005 +0,7 Картер 1977 -1,0 Рейган 1985 -1,2 Трамп 2017 -1,7 Обама 2009 -1,9 Клінтон 1993 -2,2 Ніксон 1973 -8,1 Трамп 2025 -9,2

Востаннє таке зниження було аж у 1973 році в перші 100 днів другого президентського строку Ніксона, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют.

"Задуманий як тимчасовий захід, так званий "ніксонівський шок" 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни", – вказує агентство.

Причини падіння долара у перші 100 днів Трампа інші. Він запровадив мита проти всіх країн світу, зокрема надвисокі – проти Китаю. Агресивна торговельна політика Трампа спонукала інвесторів активно вкладати кошти в активи за межами Сполучених Штатів, що послабило американську валюту та підвищило вартість інших валют разом із золотом.

Євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара з часу повернення Трампа до Білого дому.