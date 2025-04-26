Хуже Никсона. Доллар в первые 100 дней Трампа показал рекордное падение
Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Доллар США за первые 100 дней президентства Дональда Трампа продемонстрировал худшие показатели со времен Ричарда Никсона, свидетельствуют данные Bloomberg.

Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января, когда Трамп вернулся в Белый дом, и 25 апреля 2025 года.

Обычно в последние десятилетия первые 100 дней президентства в США характеризовались укреплением национальной валюты.

ПрезидентГодИзменение индекса доллара (%)
Рейган1981+10,3
Клинтон1997+6,2
Буш-младший2001+4,6
Буш-старший1989+2,7
Обама2013+2,1
Байден2021+0,9
Буш-младший2005+0,7
Картер1977-1,0
Рейган1985-1,2
Трамп2017-1,7
Обама2009-1,9
Клинтон1993-2,2
Никсон1973-8,1
Трамп2025-9,2

Последний раз такое снижение было аж в 1973 году в первые 100 дней второго президентского срока Никсона, когда США отказались от золотого стандарта и перешли к плавающему курсу валют.

"Задуманный как временная мера, так называемый "никсоновский шок" 1971 года повлек за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны", – указывает агентство.

Причины падения доллара в первые 100 дней Трампа другие. Он ввел пошлины против всех стран мира, в том числе сверхвысокие – против Китая. Агрессивная торговая политика Трампа побудила инвесторов активно вкладывать средства в активы за пределами Соединенных Штатов, что ослабило американскую валюту и повысило стоимость других валют вместе с золотом.

Евро, швейцарский франк и японская иена выросли более чем на 8% каждая по отношению к доллару со времени возвращения Трампа в Белый дом.

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