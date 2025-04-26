Хуже Никсона. Доллар в первые 100 дней Трампа показал рекордное падение

Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января, когда Трамп вернулся в Белый дом, и 25 апреля

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Доллар США за первые 100 дней президентства Дональда Трампа продемонстрировал худшие показатели со времен Ричарда Никсона, свидетельствуют данные Bloomberg.

Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января, когда Трамп вернулся в Белый дом, и 25 апреля 2025 года.

Обычно в последние десятилетия первые 100 дней президентства в США характеризовались укреплением национальной валюты.

Президент Год Изменение индекса доллара (%) Рейган 1981 +10,3 Клинтон 1997 +6,2 Буш-младший 2001 +4,6 Буш-старший 1989 +2,7 Обама 2013 +2,1 Байден 2021 +0,9 Буш-младший 2005 +0,7 Картер 1977 -1,0 Рейган 1985 -1,2 Трамп 2017 -1,7 Обама 2009 -1,9 Клинтон 1993 -2,2 Никсон 1973 -8,1 Трамп 2025 -9,2

Последний раз такое снижение было аж в 1973 году в первые 100 дней второго президентского срока Никсона, когда США отказались от золотого стандарта и перешли к плавающему курсу валют.

"Задуманный как временная мера, так называемый "никсоновский шок" 1971 года повлек за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны", – указывает агентство.

Причины падения доллара в первые 100 дней Трампа другие. Он ввел пошлины против всех стран мира, в том числе сверхвысокие – против Китая. Агрессивная торговая политика Трампа побудила инвесторов активно вкладывать средства в активы за пределами Соединенных Штатов, что ослабило американскую валюту и повысило стоимость других валют вместе с золотом.

Евро, швейцарский франк и японская иена выросли более чем на 8% каждая по отношению к доллару со времени возвращения Трампа в Белый дом.