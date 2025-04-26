Хуже Никсона. Доллар в первые 100 дней Трампа показал рекордное падение
Доллар США за первые 100 дней президентства Дональда Трампа продемонстрировал худшие показатели со времен Ричарда Никсона, свидетельствуют данные Bloomberg.
Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января, когда Трамп вернулся в Белый дом, и 25 апреля 2025 года.
Обычно в последние десятилетия первые 100 дней президентства в США характеризовались укреплением национальной валюты.
|Президент
|Год
|Изменение индекса доллара (%)
|Рейган
|1981
|+10,3
|Клинтон
|1997
|+6,2
|Буш-младший
|2001
|+4,6
|Буш-старший
|1989
|+2,7
|Обама
|2013
|+2,1
|Байден
|2021
|+0,9
|Буш-младший
|2005
|+0,7
|Картер
|1977
|-1,0
|Рейган
|1985
|-1,2
|Трамп
|2017
|-1,7
|Обама
|2009
|-1,9
|Клинтон
|1993
|-2,2
|Никсон
|1973
|-8,1
|Трамп
|2025
|-9,2
Последний раз такое снижение было аж в 1973 году в первые 100 дней второго президентского срока Никсона, когда США отказались от золотого стандарта и перешли к плавающему курсу валют.
"Задуманный как временная мера, так называемый "никсоновский шок" 1971 года повлек за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны", – указывает агентство.
Причины падения доллара в первые 100 дней Трампа другие. Он ввел пошлины против всех стран мира, в том числе сверхвысокие – против Китая. Агрессивная торговая политика Трампа побудила инвесторов активно вкладывать средства в активы за пределами Соединенных Штатов, что ослабило американскую валюту и повысило стоимость других валют вместе с золотом.
Евро, швейцарский франк и японская иена выросли более чем на 8% каждая по отношению к доллару со времени возвращения Трампа в Белый дом.
- 21 апреля после нападок Трампа на главу Федеральной резервной системы доллар США обвалился до трехлетнего минимума.