Доллар обвалился до трехлетнего минимума из-за нападок Трампа на главу центробанка США

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Американский доллар упал в понедельник до самого низкого уровня за три года из-за атак президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы (ФРС), что потенциально поставило под угрозу независимость центрального банка. Об этом пишет Reuters.

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21 апреля Трамп усилил критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, назвав его "большим неудачником" и потребовав от него немедленного снижения процентных ставок.

По отношению к корзине валют доллар в понедельник опустился до 97,923, самого низкого уровня с марта 2022 года. Американская валюта также упала по отношению к швейцарскому франку – более чем на 1,5%, до 10-летнего минимума в 0,8063.

В то же время евро достиг максимума в $1,1535 – наивысшего уровня с ноября 2021 года.

Ранее глава ФРС Пауэлл предупреждал, что из-за пошлин в США будет более высокая инфляция, медленнее экономический рост и риски для рабочих мест.

В текущем году центральный банк США сохранил целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам на уровне 4,25-4,5%. Но представители банка заявили, что готовы отреагировать, как только экономические данные покажут влияние политики президента США на американский бизнес и домохозяйства.