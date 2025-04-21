Золото обновило исторический рекорд, а доллар упал до минимума с конца 2023 года

Цена золота взлетела до исторического максимума из-за слабости доллара и нестабильности в США

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Цены на золото достигли нового исторического максимума более чем в $3390 за унцию из-за слабости американского доллара, политической нестабильности в США и опасений относительно дальнейшей эскалации глобальной торговой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Американская валюта упала до самого низкого уровня с конца 2023 года. На фоне этого инвесторы массово вкладывают средства в так называемые "приютные активы", одним из которых традиционно является золото.

Дополнительное напряжение вызвало заявление президента США Дональда Трампа, который раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и рассматривал возможность увольнения ее главы Джерома Пауэлла.

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"Увольнение Пауэлла не только подрывает принцип независимости центрального банка, но и рискует политизировать монетарную политику США таким образом, что рынки будут обеспокоены", – отметил стратег Oversea-Chinese Banking Кристофер Вонг.

Цены на золото растут уже несколько месяцев. Банки положительно оценивают перспективы рынка.

К примеру, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что уже в следующем году стоимость золота может превысить $4000 за унцию.

Спотовое золото подорожало на 2,1% до $3396,08 за унцию, а по состоянию на 10:01 утра в Лондоне торговалось на уровне $3392,77. Спотовой индекс доллара Bloomberg снизился на 0,9%.

Цены на серебро также выросли – на 0,9%. Платина осталась почти без изменений, а палладий несколько подешевел.